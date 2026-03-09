"LA SUITE" llega a su tercer mes de éxito en el teatro Marsano

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Continua la exitosa temporada de la comedia teatral LA SUITE y se va por su tercer mes en el Teatro Marsano. Sergio Galliani, Connie Chaparro, Miguel Iza y Lilian Schiappa siguen conquistando y provocando más de una carcajada al público con esta delirante comedia del dramaturgo uruguayo Fernando Schmidt que llega con un espectáculo innovador, que combina humor dinámico, situaciones absurdas y efectos especiales.

Bajo la dirección del experimentado y versátil Sergio Galliani y la producción general de Makhy Arana, la obra está recibiendo muy buenos comentarios. Las entradas están a la venta en Teleticket y las funciones son los miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m. Los miércoles populares.

Las actrices Connie Chaparro y Lilian Schiappa destacaron la gran química que ha logrado todo el elenco, sobre todo en las escenas donde Miguel Iza sorprende con toda su versatilidad.

"La obra es bastante loca y absurda. Sergio y yo somos los recién casados, vamos a una suite y ahí pasan cosas disparatadas con Lilian que es la mucama y Miguel que es el botones del hotel y nos vuelven locos. La obra tiene coreografías marcadas y divertidas, además de efectos especiales. Ya vamos por el tercer mes con sala llena y pronto entraremos en nuestras últimas funciones, así que es la última oportunidad de poder verla", comentó Connie.

"Sin duda LA SUITE es una obra para verla en familia, te vas a reír de principio a fin. Para nosotros cada función es entregarlo todo en el escenario, es una obra donde se mezcla el trabajo emocional y físico porque tiene baile, enredos. El público se divierte y también nosotros, estamos super contentos", manifestó Lilian.

Sobre la obra

En LA SUITE cualquier cosa puede suceder cuando coinciden en la misma habitación una pareja de recién casados, un botones insoportablemente maniático, y una mucama astutamente calculadora. La disciplina obsesiva del botones, así como la torpeza cómplice de la mucama, generarán un ambiente de intriga, malentendidos, caos y muchas carcajadas, en donde cada situación es más caótica, inesperada y absurda que la anterior provocando que la tan ansiada noche de bodas de los recién casados se convierta en una noche de locuras, que llevarán a la pareja al límite, pero también pondrán a prueba la fortaleza de su relación.

LA SUITE es considerada una de las comedias contemporáneas del momento, con éxito en Argentina, Chile, México y Uruguay. Y ahora en Perú, en el Teatro Marsano.

Datos: LA SUITE

Funciones: miércoles, jueves, viernes y sábados 8:00 p.m. y Domingos 7:00 p.m. Miércoles populares.

Lugar: Teatro Marsano (C.Gral. Suárez 409, Miraflores).

Entradas en la boletería y en la página web de Teleticket.

Con humor y un elenco de gran química, LA SUITE se consolida como una de las comedias teatrales más divertidas de la cartelera limeña, ideal para disfrutar y reír sin parar.