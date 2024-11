¡EMOTIVO! One Direction se reúne para despedir a Liam Payne en su funeral

20/11/2024 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras más de un mes del fallecimiento de Liam Payne, sus restos finalmente fueron velados en su natal Inglaterra. El lamentable acontecimiento no solo conmovió a sus más fieles seguidores, sino que motivó a sus excompañeros de One Direction (1D), banda musical a la que perteneció por casi 5 años, a reunirse en una emotiva despedida.

One Direction se 'reencuentra' con Liam Payne

Este miércoles 20 de noviembre, los 'directioners', nombre asignado al fandom de 1D, recibieron con mucha nostalgia la noticia de las exequias que recibiría el cantante de 31 años. Asimismo, se mostraron sumamente sorprendidos por la confirmación de que los exintegrantes de la agrupación estuvieron presentes en el velatorio.

Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan participaron de esta despedida póstuma, en la que solo los familiares y amigos más cercanos a Liam estuvieron presentes. No obstante, los paparazzi captaron momentos del cortejo fúnebre, así como el acompañamiento de los cuatro cantantes en las actividades protocolares.

Con ello, es la primera vez que los ex One Direction se reúnen por primera vez, desde que Malik dejó la banda allá por el año 2015. No obstante, tras la muerte de Liam, el pasado 16 de octubre, el grupo emitió un pronunciamiento en conjunto, ante la expectativas de miles de fans por la trágica pérdida.

"Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Con tiempo, y cuando todos podamos, habrá más que decir", se leyó en el comunicado compartido desde la cuenta oficial de 1D.

Liam Payne falleció trágicamente

El artista murió luego de caer de un tercer piso al patio interno del hotel Casa Sur, ubicada en una concurrida zona de Palermo, en Buenos Aires, Argentina. Previamente, la policía fue alertada por la presencia de un hombre con actitudes agresivas, por lo que al acudir al alojamiento, hallaron el cadáver del cantante.

La hipótesis arrojada por los medios y la policía sugieren que el intérprete de hits como 'Kiss You' y 'Best Song Ever' pudo estar bajo los efectos del alcohol y las drogas, circunstancias que lo habrían motivado a cometer suicidio. No obstante, esto no está del todo claro, por lo que las autoridades policiales se encuentran investigando el deceso a profundidad.

"Lamentablemente, presentaba lesiones incompatibles con la vida producto de su caída o sea que tuvimos que constatar el fallecimiento. No hubo posibilidad de reanimación", indicó para la prensa un representante del servicio médico de Argentina.

Fue así que One Direction se reunió en el funeral de Liam Payne, conmoviendo a miles de fanáticos de todo el mundo pese a los lamentables acontecimientos que motivaron a esta cita.