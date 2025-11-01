Emil alista nuevo show y asegura que no caerá en polémicas: "Ahora solo dejo que mi música hable por mí"

01/11/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Emil se ha convertido en uno de los artistas peruanos con mayor proyección de los últimos años. En el tiempo reciente, el artista ha viajado a México y Colombia para presentarse en los mejores escenarios de dichos países y colaborando con los intérpretes más destacados.

Por ejemplo, a finales de septiembre el peruano estuvo en el Coca Cola Food Fest en la ciudad de Toluca, en México, donde cantó lo mejor de su repertorio ante más de 7 mil asistentes. En este show, estuvo al lado de la banda colombiana Piso 21 demostrando estar a la altura de las principales figuras de la música latinoamericana.

Enfocado en su carrera

Ahora, Emil decidió enviar un mensaje a sus fans a poco de presentar un nuevo espectáculo en la capital. Para dejar en claro que se encuentra enfocado solo en su música, el artista urbano señaló que a partir de ahora dejará que su música hable por él por lo que evitará cualquier tipo de polémica.

"Ahora solo dejo que mi música hable por mí, no estoy en dimes y diretes con nadie, estoy dedicada a producir, hacer shows", indicó a Expreso.

Como se recuerda, Emil fue parte del reciente concierto de Beéle quien se presentó en la explanada del Estadio Monumental cautivando a sus seguidores con lo mejor de su música. Además, semanas atrás, reveló su alegría por haber compartido escenario con Piso 21 durante una presentación en México.

"Volver a México y recibir este nivel de cariño es algo que me llena el alma. Cantar con Piso 21 fue un sueño hecho realidad, y ver la reacción del público fue simplemente mágico", contó aquella vez.

Alista nuevo show

Siguiendo con las colaboraciones con artistas de renombre, Emil viene trabajando de la mano de la influencer Milenka Nolasco y el cantante urbano Lorduy. A través de sus redes sociales, el intérprete nacional anunció que esta presentación se dará el 13 de noviembre en la discoteca Lumma de Miraflores.

Las entradas ya están disponibles en la plataforma www.vaope.com. Durante el show, el nacional presentará su nueva propuesta musical, Piola de Flow Remix.

Emil alista nuevo show junto a Milenka Nolasco y Lorduy.

De esta manera, el cantante peruano Emil aseguró que se encuentra enfocado en seguir adelante con su carrera artística por lo que a partir de ahora dejará que su música hable por él. Esto se da a solo días de una nueva presentación junto a la influencer Milenka Nolasco y el cantante urbano Lorduy.