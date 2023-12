Giuliana Rengifo revela que busca 'maduritos': "Nada de colágeno, me gustan los mayores con experiencia"

20/12/2023 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En una reveladora entrevista, la talentosa cantante Giuliana Rengifo compartió abiertamente sus planes y anhelos para esta Navidad: Desea encontrar a su 'media naranja'. Contrariamente a la tendencia por los 'colágenos', confesó su inclinación por hombres 'maduritos' con experiencia, aquellos capaces de brindar cuidado y ternura.

Buscando el amor

En una entrevista con Trome, Giuliana Rengifo no ocultó su deseo de encontrar el amor en esta Navidad. "Soy una mujer romántica, y aunque soy trabajadora, también anhelo tener un amor bonito", compartió la artista peruana. Este revelador deseo abre las puertas a la posibilidad de un nuevo capítulo en su vida amorosa, después de tres años sin experimentar un romance que realmente la llene.

Navidad y cartas a Papá Noel

En relación a sus planes para la Navidad de este año, Giuliana Rengifo reveló que dedicará la festividad al trabajo: "Esta Navidad la pasaré con mi familia y Año Nuevo estaré en Cancún, tomando una piña colada y con mi colágeno, mentira... (risas). Lo pasaré en Piura, trabajando", dijo la cumbiambera.

La cantante no deja nada al azar y confirmó que el amor también está en su lista de pedidos para Papá Noel. "(El amor) también está en la carta que le enviaré a Papá Noel, de todas maneras", dijo la cumbiambera.

¿Colágenos o maduros?

En la conversación, Giuliana hace hincapié en que no está interesada en superficialidades. Al ser preguntada sobre preferencias, deja claro que no busca jóvenes: " Nada de colágeno. Me gustan los mayores, maduritos, con experiencia, que me engrían, que me cuiden y me impulsen en ser una mejor persona ".

Planes para el 2024

Giuliana Rengifo no dudó en compartir sus objetivos para el 2024, dejando claro su deseo de continuar esforzándose intensamente para avanzar en su carrera laboral.

"Este 2023 ha sido un año de muchos aprendizajes, estoy agradecida por todo lo bueno y malo que me ha pasado. He aprendido de todo un poco. El 2024 lo quiero iniciar con buena energía y proyectándome con más música, producciones y esperando que mi boutique crezca un poco más", manifestó Rengifo.

¿Será posible que Giuliana Rengifo encuentre a su pareja ideal? La talentosa cantante de cumbia está solicitando a Papá Noel un hombre maduro en lugar de un 'colágeno'. El desenlace de esta búsqueda solo se revelará con el tiempo, pero sus declaraciones han generado controversia en diversas plataformas de redes sociales.