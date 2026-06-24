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Shakira se pronuncia tras triunfo y pase de Colombia a dieciseisavos en el Mundial 2026

Frente al reciente partido de Colombia, la cantante Shakira se pronunció en sus redes sociales manifestando su apoyo y emoción en la clasificación a los dieciseisavos en el Mundial 2026.

Shakira se pronuncia ante el triunfo de Colombia en el partido contra RD del Con
Shakira se pronuncia ante el triunfo de Colombia en el partido contra RD del Con (Composición Exitosa)

24/06/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 24/06/2026

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Ante el enfrentamiento de la selección de Colombia contra la República Democrática del Congo en el partido llevado a cabo el pasado martes 23 de junio, la cantante Shakira se pronunció en sus redes sociales ante el triunfo del país cafetero que lo ha hecho clasificar a los dieciseisavos en el Mundial 2026.

Shakira aparece en video celebrando el triunfo de Colombia en el Mundial 2026

El equipo colombiano logró anotar un gol en el segundo tiempo para inclinar la balanza a su favor y recibir una sólida victoria que lo clasificó a los dieciseisavos del Mundial 2026. 

Luego del triunfo de Colombia en el partido contra el país ubicado en África Central, la cantante reconocida a nivel internacional, Shakira se pronunció mediante un video apoyando a su país de origen, en el que sale gritando y saltando mientras menciona "Acaba de ganar Colombia".

Asimismo, en el clip difundido a través de redes sociales, se puede ver que la noticia habría sido dada a la intérprete de 'Dai Dai' previo a su aparición en el escenario para dar un show de su gira internacional "Las mujeres ya no lloran", que actuamente se desarrolla en Estados Unidos. Por esta razón, se ve a la artista con su atuendo listo para salir al escenario en el que se encontraban miles de seguidores.

Acompañada de su equipo de trabajo, la barranquillera evidenció su orgullo por el desarrollo del partido, al punto de contagiar su entusiasmo a las personas que la acompañaban para lo que sería su siguiente presentación en el escenario del American Airlines Center en Dallas, Texas.

Agenda de la cantante con su gira internacional

De esta manera, la cantante colombiana demostró que, pese a su complicada agenda profesional que tiene actualmente, y a los múltiples compromisos que la mantienen recorriendo distintos escenarios, sigue muy presente ante las actualizaciones de todo lo que ocurre en el Mundial 2026, luego de su participación en la inauguración donde por primera vez cantó la canción oficial de la Copa del Mundo.

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Sin embargo, más allá de su vínculo artístico con el campeonato, la emoción de Shakira parece intensificarse cuando se trata de la Selección Colombia y su avance en el evento deportivo, que está vez fue gracias al gol que anotó el futbolista Daniel Muñoz durante el desarrollo del segundo tiempo del partido.

Finalmente con esta acción, la cantante Shakira destacó su cercanía con Colombia y su participación en el torneo global que viene desarrollándose favorablemente.

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