Karol G junto a Andrea Vocelli y Pharrell Williams, brindarán un histórico concierto organizado por el Vaticano

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La cantante colombiana Karol G participara en el concierto "Grace from the World", evento organizado por el Vaticano que alienta a la fraternidad mundial con eventos culturales y musicales gratuitos.

Este concierto será el gran cierre de la tercera edición del Encuentro Mundial sobre Fraternidad Humana, a realizarse el próximo 12 y 13 de setiembre. Para el último día se tiene preparado este esperado concierto 'Grace from the Wolrd' (Gracia del Mundo) que tendrá como escenario la Santa Sede.

Se anunció que el evento será gratuito y abierto para todo público, por lo que se espera una gran público asistente que buscará las mejores vistas del concierto. Para los otros espectadores mundiales, se podrá acceder a la presentación a través de una transmisión global en la plataforma Disney + desde la 1:00 p.m.

Los otros grandes exponentes de la música son el italiano Andrea Bocelli, con quién la Bichota interpretó 'Vivo por Ella'; y el estadounidense Pharrell Williams, productor y cantante musical, quien produjo uno de los más recientes hits del álbum Tropicoqueta.

Entre los otros artistas invitados se encuentran John Legend, Teddy Swims, Voices of Fire, Clipse, Angelique Kidjo y Jelly Roll.