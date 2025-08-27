Marvel confirmó a los personajes que aparecerán en la nueva película de 'Spiderman: Brand New Day'

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Tras concluir con la tercera trilogía de Spiderman, Marvel se alista para una nueva entrega del superhéroe arácnido. 'Brand New Way', será el subtítulo del nuevo filme que llegaría a los cines el julio del 2026. Por tal motivo, la marca confirmó a los personajes que serán parte de esta producción.

¿Qué personajes están confirmados?

Para esta próxima película, Marvel ha contemplado la inclusión de Bruce Banner y su versión monstruosa de Hulk. Interpretado por el actor Mark Ruffalo, quien viene personificando a este superhéroe desde 2012, teniendo una primera aparición en 'The Avengers'.

Otro que aparecerá y que marcará su debut en la pantalla grande es el 'The Punisher'. Este villano ha tenido presencia en series de streaming, como 'Daredevil' de 2016; en 'The Punisher', en 2017; y en 'Daredevil: Born Again, de 2025. Jon Bernthal, quien le dio vida en estas producciones, lo hará también en el nuevo Spiderman.

Hulk, The Punisher y Scorpion en próximo filme de Spiderman.

El otro villano que tendrá esta entrega será de Scorpion, interpretado por Michael Mando, quien ya tuvo una breve aparición en 'Spider-Man: Homecoming', del 2017. Este villano es el detective privado MacDonald "Mac" Gargan, que tras un experimento fallido obtiene un sentido arácnido y podres sobrenaturales.

Personajes que repiten roles

Aunque este nuevo filme representa un reinicio de la franquicia, muchos actores de las últimas producciones repetirán sus personajes. El principal es Tom Holland, quien interpretó a Peter Parker. el Hombre Araña en la última trilogía. Además, estará la novia del actor y el superhéroe, Zendaya, como Michele Jones-Watson 'M.J'.

También estará el mejor amigo de Spiderman, Jacob Batalon, como Ned Leeds. Quien no aparecería es Marisa Tomei, como la tía May. En imágenes filtradas a inicios de agosto, se ve al superhéroe junto a 'M.J' visitando su tumba. Este personaje falleció en la secuela del 2019.

También se sumarán al elenco los actores Sadie Sink, Liza Colón-Zayas y Tramell Tillman, aunque todavía sin revelarse los personajes que tendrán en el nuevo filme.

¿Cuál será la trama?

'Brand New Way' se centrará en un Spider-Man más callejero y solitario, quien debe reconstruir su vida y su identidad heroica tras el hechizo del Dr. Strange en 'No Way Home'. La película explorará un enfoque más práctico y emocional, con Peter Parker sin el apoyo de sus seres queridos y aliados.

De este modo, se conocieron los personajes para la próxima película de Spiderman, que se estrenará en 2026. Hulk reaparece en el universo Marvel y debutan en pantalla grande 'The Punisher' y 'Scorpion'.