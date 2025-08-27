Mundial de Desayunos de Ibai: Perú enfrentará con pan de chicharrón a Ecuador en cuartos de final

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Los cuartos de final del Mundial de los Desayunos, organizado por el creador de contenidos Ibai Llanos, están en marcha. El jueves es streamer español anunció la clasificación de Perú, con el tradicional pan con chicharrón, considerado uno de los desayunos más ricos. Este plato peruano ya dejó fuera a México, con sus chilaquiles, y ahora va por Ecuador.

Cuartos de final del mundial de desayunos

En los octavos de final, nuestro país obtuvo 2.5 millones de votos, una de las cifras más altas del torneo hasta la fecha, mientras que, por su parte, México alcanzó 1.2 millones. Ecuador logró 1.9 millones de votos enfrentando a Guatemala, superandolo por 75 mil votos. A esta nueva fase también avanzó Chile y España, países que se enfrentarán próximamente.

"Perú, que viene de ganar su enfrentamiento a México haciendo récord de votos: dos punto cinco millones de votos que tuvo el desayuno peruano, uno punto dos millones que tuvo el mexicano", señaló Ibai.

El creador de contenido analizó la victoria de Ecuador como una de las más ajustadas. La comunidad digital siguió minuto a minuto la fase de la competencia, el propio Ibai declaró que ambos países tendrán variantes en el nuevo duelo.

"Ahora, en estos cuartos de final, tenemos al mítico pan con chicharrón peruano. He leído todo vuestro feedback y he añadido tamal, me lo habíais pedido mucho. Buen desayuno contundente por parte de Perú", anunció.

Respecto a Ecuador, se sumarán ingredientes emblemáticos, ello tras los comentarios recibidos por los seguidores del concurso. Se añadirá el encebollado y el bolón de verde, así como el huevo y la salsa que acompaña el bolón.

@ibaillanos ECUADOR vs PERÚ | CUARTOS DE FINAL | MUNDIAL DE LOS DESAYUNOS ♬ sonido original - Ibai

Locura por Mundial de Desayunos

Ibai, como siempre, desató una fiebre en redes sociales gracias al concurso viral 'El Mundial de los Desayunos', que cuenta con 16 países que se enfrentan entre sí por el mejor desayuno del planeta. El evento, replica a la Copa Mundial gatronómica con votos en redes sociales, y ha convertidos a los platos típiccos en emblema nacional y ha movilizado a millones de internautas.

El representante nacional es el pan con chicharrón, acompañado de camote frito y salsa criolla, que derrotó a los chilaquiles mexicanos en octavos de final. Un duelo criticado por México al indicar que la preparación de su platillo no era correcta, lo que también desató memes y videos virales en burla.

Ante el triunfo del Perú, Llano bromeó: "Los peruanos están mal de la cabeza", dijo al destacar la pasión mostrada en los votos. De esta manera se anunció que Perú pasa a cuartos de final del Mundial de los Desayunos de Ibai Llanos. Próximamente nuestro país se medirá con Ecuador.