Andrés Dulude, exvocalista de Frágil, tras concierto benéfico por su salud: "Solo me resta decir gracias"

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Andrés Dulude, exvocalista de la banda peruana de rock Frágil, se mostró agradecido con todas las personas involucradas que hicieron posible que se realice un concierto benéfico por su salud, el reciente miércoles 27 de agosto, en Barranco. Semanas atrás el icónico cantautor anunció que padece de cáncer.

Agradece apoyo

El reconocido músico de 73 años se atiende actualmente en el Hospital 2 de Mayo y, ante la espera de los resultados de nuevos estudios, realizó un llamado a sus seguidores y amigos para costear su tratamiento. Inmediatamente, la noticia hizo que diversas figuras del rock peruano y amistades del artista se reúnan para apoyarlo.

En tal sentido, sus colegas y amigos de la escena rockera peruana prepararon una actividad solidaria, el último miércoles 27 de agosto, para apoyarlo en este difícil momento que atraviesa. Su dura batalla contra el cáncer conmovió el ambiente musical debido a que Dulude es considerado una de las voces más influyentes del rock patrio.

El evento más allá de recaudar fondos económicos, fue una especie de homenaje para el exintegrante de Frágil. Fue así, que en el mítico bar barranquino 'Sargento Pimienta', se congregaron desde las 8 de la noche las siguientes bandas: Frágil, Amen, Rio, Mar de Copas, Dmente Común y Antago, con el propósito de brindarle su apoyo a su querido amigo.

Un día después del concierto benéfico, Andrés Dulude recurrió a su cuenta oficial de Facebook para mostrarse agradecido con todas aquellas personas que hicieron posible el show que le ayude a costear su tratamiento en su difícil batalla contra el cáncer.

"Tengo que decir que el público, los artista, el staff, producción estuvieron impecables. Mi esposa Anita me empujo desde mucho antes de todo esto para que suba y como siempre lo logro, solo me resta decir ¡GRACIAS!", escribió el intérprete del tema 'Avenida Larco'.

Así anunció que padece de cáncer

Semanas atrás Andrés Dulude sostuvo una entrevista para 'Magaly Tv: La Firme' abrió su corazón y con sinceridad habló sobre su situación. El músico peruano reveló que padece de cáncer y aunque es tratable y operable, las dificultades económicas son un obstáculo importante para continuar con su tratamiento. Además, detalló que presentaba tumores, los cuales fueron extraídos. Pero, regresó al hospital por una infección y estaba a la espera de los resultas.

De esta forma, Andrés Dulude se mostró agradecido con colegas y músicos de la escenar rockera que se congegaron en el concierto benéfico para costear sus tratamientos para el cáncer que padece.