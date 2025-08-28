¡Indignante! Sujeto roba ganancias y celulares a beneficiarios de comedor popular en SJM

28/08/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La delincuencia incrementa en el país y en esta oportunidad las víctimas fueron beneficiarios que se encontraban en el comedor popular 'Sarita Colonia', en el distrito de San Juan de Miraflores (SJM) a quienes un delincuente les sustrajo sus pertenencias.

Sujeto roba en comedor popular

Un inescrupuloso sujeto robó las ganancias y los celulares de las personas que se encontraban en el comedor popular 'Sarita Colonia'. En diálogo con Exitosa, mujeres que presenciaron el hurto señalaron que el fascineroso llegó en mototaxi y amenazó a todos con arma de fuego.

De acuerdo a imágenes de una cámara de seguridad de la zona, se observa que una mototaxi de color amarillo y azul se acerca al comedor popular y se estaciona al frente de este. Una persona baja del vehículo para dirigirse al establecimiento de comida y empieza a asaltar a cada de uno de los comensales y se llevó todo el dinero de las ganancias del día del comedor 'Sarita Colonia'. Entre las cosas que hurtó se encuentran celulares y un aproximado de 200 soles.

La palabra de los testigos

La presidenta del comedor popular, la señora Eulogia, en diálogo con nuestro medio manifestó que el sujeto entró al comedor popular y con un arma de fuego robó los celulares de los beneficiarios quienes se encontraban en las instalaciones del lugar.

"Ha entrado un joven a robar todos los celulares de las personas que llevan su comida del comedor popular y después los señores han sido encontrados tirados. Después entró adentro y apuntó a las personas con arma de fuego. Una chica esta temblando y se llevó todas sus pertenencias", manifestó a nuestro medio.

En tal sentido, la presidenta del comedor popular reveló que es la primera que se suscita este tipo de delito en el establecimiento. Por su parte, otra mujer que presenció el hecho señaló que el mototaxi pertenecería a la empresa 'Héroes del Pacífico', una de las entidades de este medio de transporte pertenecientes a la zona. "Pero, en la cámara no se aprecia exactamente el número de la placa, acotó.

Cabe precisar que, según la presidenta del comedor popular, un total de 115 personas son beneficiadas por el establecimiento. Además, pidieron la presencia de serenazgo que brinde seguridad.

