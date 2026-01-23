De los escenarios a las canchas de fútbol: Reconocido cantante de cumbia IMPACTA al revelar que jugará la Copa Perú

23/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un reconocido cantante de cumbia ha decidido dar un giro inesperado en su vida debido a que sorprendió a sus seguidores al aparecer como nuevo refuerzo de un equipo que disputará la Copa Perú 2026.

Jonatan Rojas: De cantar a ir detrás de un balón

¿De quién se trata? Nos referimos a Jonatan Rojas, integrante de la agrupación norteña 'Hermanos Yaipén', quien afrontará un nuevo desafío dejando la cumbia a un lado para dar paso a dedicarse a otra de sus pasiones: el fútbol.

Así como lo leen, el cumbiambero cambiará los trajes elegantes y zapatos de vestir por la indumentaria deportiva y los chimpunes. Y es que el intérprete del tema 'Necesito un amor' ha sido fichado recientemente por un equipo que disputará la Copa Perú 2026 perteneciente a la Provincia Constitucional del Callao.

El vocalista recurrió a sus redes sociales para expresar con mucha alegría y entusiasmo esta nueva etapa a sus 36 años de edad impactando a más de uno al tomar una decisión con la que ha dado un giro de 180 grados en su carrera profesional, pero que la ha tomado con total firmeza.

"Hoy empiezo una nueva etapa con el equipo Unión Nacional. Agradecido por la confianza y la bienvenida. Asumo este reto con el corazón, compromiso y toda mi pasión por el fútbol. Daré lo mejor de mí para lograr los objetivos de este 2026", escribió en una publicación de su cuenta oficial de Facebook.

"El felino de la cumbia ya está en casa"

De acuerdo al post de Rojas Vélez se conoció que el equipo que lo fichó para sumarlo a sus filas es el Deportivo Unión Nacional FC, club que el pasado miércoles 21 de enero presentó al cantante como su flamante refuerzo para disputar la Etapa Distrital de Mi Perú, en el Callao, en la presente edición de la Copa Perú.

"El felino de la cumbia ya está en casa. Damos la bienvenida oficial a Jonatan Rojas, quien se incorpora a nuestro plantel para afrontar esta nueva etapa deportiva. Confiamos en su talento, experiencia y compromiso para aportar al crecimiento del equipo", se lee en la descripción de una publicación de redes sociales.

La expectativa está servida, ahora se verá si el cantante de cumbia Jonatan Rojas hará vibrar a la hinchada del Deportivo Unión Nacional FC al igual que lo hace cuando interpreta canciones con la agrupación 'Hermanos Yaipén'.