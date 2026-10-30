¡Lleno total! Yobana Hancco impone su ritmo sureño y desata la locura en el Complejo Santa Rosa de Lima

29/10/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

¡Furor de furores! Yobana Hancco volvió a demostrar por qué es una de las artistas más populares del folclore sureño. La cantante protagonizó un multitudinario espectáculo el último sábado en el Complejo Santa Rosa, en Lima, donde logró un lleno total y recibió el respaldo de un público que no dejó de corear y bailar sus canciones.

La artista, quien llegó como invitada al aniversario de Rosita de Espinar, terminó convirtiéndose en una de las grandes protagonistas de la noche. Su potente conexión con los asistentes y su particular propuesta musical, que fusiona la cumbia sureña con el huayno y la chicha, encendieron el escenario de principio a fin.

"Me sentí muy emocionada con tanto cariño. Fui como invitada al aniversario de Rosita de Espinar, pero el público coreó mis canciones una y otra vez. Realmente estoy sumamente agradecida con todos los presentes. Si bien tengo mucho trabajo en provincias y en el extranjero, la gente no deja de apoyarme a través de las redes sociales y los medios tradicionales. Me encanta saber que mi trabajo llega cada vez a más personas", manifestó emocionada.

La popular "Reina del Folclore Sureño" adelantó que se vienen importantes novedades en su carrera, entre ellas nuevos éxitos musicales y presentaciones internacionales. Precisamente, Bolivia figura nuevamente en su agenda, país donde su propuesta artística ha conseguido una importante acogida y donde espera reencontrarse próximamente con sus seguidores.

"La música peruana se escucha no solamente en nuestra tierra, sino también en el extranjero. Gracias a cada uno de mis paisanos que me brindan su cariño y respaldo, y también a ese nuevo público que siempre busca una alternativa musical. La música boliviana es maravillosa y me siento una privilegiada de que también me tomen en cuenta y valoren mi trabajo", señaló.

Con una agenda recargada de presentaciones por diferentes ciudades del país, Yobana Hancco continúa consolidando su presencia en la escena popular. Su crecimiento en las plataformas digitales, el respaldo de sus seguidores y la fuerza de sus espectáculos en vivo confirman el buen momento que atraviesa la intérprete.

La artista promete regresar muy pronto a Lima con más música, nuevos proyectos y toda la energía de su inconfundible estilo sureño.