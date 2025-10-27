Nadeska Widausky reveló abusos, romances con futbolistas y duros episodios en 'El valor de la verdad'

27/10/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

En una noche cargada de emociones, Nadeska Widausky se sentó frente al polígrafo en el programa "El valor de la verdad" y respondió sin evasivas a veinte preguntas que expusieron su historia más íntima.

La modelo confesó haber sido víctima de abuso sexual a los cuatro años, un trauma que —según relató— la marcó profundamente. Entre lágrimas, recordó que el agresor fue un tío, y que el sufrimiento se prolongó hasta los ocho años.

Además, contó que conoció a su padre recién a los 14 años y que, ya de adulta, él solo la buscaba para pedirle dinero. Estas heridas, dijo, influyeron en su carácter y en las decisiones personales que tomó a lo largo de su vida.

Romances, desengaños y escándalos mediáticos

Widausky también abordó sus relaciones sentimentales con figuras del fútbol y la política. Admitió haber sido infiel al futbolista Chemo Ruiz, a quien incluso llegó a dañar su automóvil durante una salida con otro hombre.

Asimismo, reconoció un encuentro con Christian Cueva, asegurando que el futbolista le fue infiel a su pareja, Pamela López, con ella. Contó también que conoció a Jefferson Farfán cuando integraba una orquesta, y que visitó su conocido "búnker" en Lima.

La modelo no esquivó temas delicados. Confesó haber aceptado dinero a cambio de sexo, haber sido denunciada por lavado de activos —aunque el caso fue retirado— y haber pasado seis meses en la clandestinidad por miedo y rechazo social.

Su sinceridad sorprendió cuando admitió ser "ninfómana" y que, en ocasiones, "utiliza a los hombres" como una forma inconsciente de venganza hacia su padre ausente. También reveló que mantiene contratos con sus parejas para asegurar apoyo económico.

Entre el dolor y la redención

Durante el programa, Nadeska aseguró que su participación no buscaba polémica, sino contar su verdad y cerrar heridas del pasado. "He cometido errores, pero sigo en pie", expresó con firmeza ante la audiencia y los acompañantes que la respaldaban en el set.

La artista también confirmó haber tenido una relación con el exalcalde de Pachacámac, pese a saber que era casado. Sobre el comediante Edwin Sierra, fue directa al afirmar que "no fue un buen amante", aunque reconoció su buen trato durante su relación.

Con cada respuesta, Nadeska mostró un retrato de una mujer vulnerable pero resiliente, dispuesta a reconocer sus caídas y enfrentarse al juicio público. Su testimonio dejó al público dividido entre la sorpresa y la empatía.

Al final de la emisión, Nadeska Widausky decidió retirarse del programa con 25 mil soles, luego de responder las veinte preguntas que marcaron una de las noches más reveladoras del espacio televisivo.