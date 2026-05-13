Milett Figueroa llora y revela lo que SIENTE por Marcelo Tinelli tras su separación: "Estoy procesando todo"

13/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa reapareció en la televisión peruana para confirmar el fin de su mediática relación sentimental con Marcelo Tinelli. La actriz se mostró vulnerable al detallar el proceso de duelo que atraviesa actualmente, priorizando su estabilidad mental y el bienestar de su entorno familiar cercano.

El proceso emocional de la ruptura

La ex integrante de programas de competencia admitió que todavía mantiene sentimientos por el animador argentino pese al distanciamiento. Figueroa señaló que está asimilando la situación de la manera más humana posible, reconociendo que el amor verdadero no suele presentarse con mucha frecuencia en la vida.

"Ahora estoy procesando todo lo que está pasando de la forma más humana posible", indicó.

La modelo enfatizó que cada individuo tiene sus propios tiempos para superar una separación amorosa tan expuesta mediáticamente. Ella recalcó que no busca generar lástima, sino que intenta ser honesta con sus emociones actuales mientras intenta reconstruir su vida personal lejos de las cámaras argentinas.

"Obviamente es un proceso... soy un ser humano y cada quien procesa lo que necesite en su momento", señaló la actriz.

El distanciamiento radical con Tinelli

Una de las revelaciones más impactantes fue la decisión de aplicar el contacto cero con su expareja de forma definitiva. Milett confirmó que bloqueó a Marcelo Tinelli de sus redes sociales para evitar mayores distracciones emocionales y enfocarse totalmente en su recuperación personal en Lima.

"Sí hubo momentos lindos y momentos como en toda relación, discusiones", declaró.

Según el programa Amor y Fuego, la artista se quebró al ver cómo esta situación afectó directamente a su madre últimamente. Ella defendió el honor de su familia, mencionando que proviene de un linaje de intelectuales y músicos que no merecen ser blanco de constantes críticas malintencionadas, donde involucran a su madre.

La distancia geográfica también jugó un papel fundamental en el desgaste de la convivencia durante su estadía en el extranjero. Figueroa confesó que vivir alejada de sus seres queridos y amistades íntimas complicó el manejo de las crisis de pareja que surgieron durante el sonado romance.

"No me gusta que se hable de mi familia... sé de dónde vengo, vengo de familia de historiadores", señaló.

La actríz cerró pidió respeto por su privacidad mientras intenta superar el impacto emocional del rompimiento. La modelo peruana espera que el tiempo ayude a sanar las heridas tras su separación definitiva de Marcelo Tinelli, alejándose de cualquier tipo de contacto digital.