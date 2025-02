Paul McCartney después de The Beatles: Cantante lanzará libro de etapa tras separarse de mítica banda

27/02/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Hubo un Paul antes y después de The Beatles. Paul McCartney es una de las grandes figuras de la música y muchos se sabe de su etapa al ser parte de los 4 de Liverpool. Sin embargo, ahora se conocerá su fase post Beatles en su nuevo libro anunciado.

Conoceremos al Paul McCartney de Wings

La banda de Liverpool es uno de los conjuntos más míticos en el mundo de la música y su legado ha hecho inmortales a sus cuatro miembros que en conjunto marcaron una época imborrable. Paul McCartney fue parte importante de la legendaria banda hasta 1970.

Sin embargo, el icono del rock de 82 años supo llevar su carrera musical bastante lejos. Uno de sus primeros pasos fue la creación de una nueva banda con el afán de poder mostrar su genialidad con la música. Es así como nace 1971 'Wings' y una nueva etapa en la vida de Paul.

Es así como será escrito 'Wings: The Story of a Band on the Run', el libro que contará las vivencias que vivió la leyenda musical en esta etapa con la banda que formó junto a su entonces esposa Linda McCartney, el baterista Denny Seiwell y el guitarrista Denny Laine.

En palabras del propio ex Beatle, el texto será publicado en noviembre de este año y mostró su alegría por revivir momentos con la banda y de poder contar las aventuras que vivió con los integrantes. Incluso expresó como fue empezar de cero luego de dejar atrás la estela de los 4 de Liverpool.

"Hubo momentos muy difíciles y a menudo me cuestioné mi decisión. Pero a medida que mejorábamos pensaba: 'Vale, esto es realmente bueno'. Demostramos que Wings podía ser un grupo muy bueno. Tocar para grandes audiencias del mismo modo que los Beatles y tener un impacto diferente. Fue una gran sensación", expresó.

La banda llegó a publicar siete álbumes, incluido el tan aclamado 'Band on the Run', que le dará el nombre al libro que escribirá el propio Paul en conjunto con el historiador Ted Widmer. El coescritor precisó que la banda reunía varios valores que apoyaron en la vida de Paul.

De esta manera, el icono musical de 82 años Paul McCartney, compartirá sus vivencias cuando formó parte de la banda 'Wings' luego de que finalizó su etapa como miembro de The Beatles en un libro a lanzarse en noviembre de este año.