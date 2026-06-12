Víctor Andrés Marroquín responde ante la actualización de la ONPE: "Keiko Fujimori ya puede ser considerada presidenta electa virtual"

12/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tras el avance de los resultados electorales en el que se disputan la presidencia Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, el analista político Víctor Andrés Marroquín brinda su opinión sobre los actuales resultados que la ONPE se encuentra actualizando.

Tendencia coloca a Keiko Fujimori como virtual presidenta electa

En entrevista para Exitosa, el analista político Víctor Andrés Marroquín, se refirió a las elecciones presidenciales que vienen desarrollando su actualización señaló que Keiko Fujimori puede ser considerada presidenta electa virtualmente, según las actas de donde llegan los últimos votos y la tendencia que aseguran su triunfo.

"Desde el año 2011 no tenemos un flash electoral certero porque las elecciones desde el 2016 como recordarás se ha definido por centésimas. A este punto de la carrera es que ya se puede considerar a Keiko Fujimori como presidente electa, en este caso de manera virtual porque la diferencia de votos y las actas de donde vienen y de acuerdo los modelos que se han estado estableciendo", comentó el especialista político.

¿Hay la posibilidad que se inviertan las cifras que favorecen a Keiko Fujimori?

En ese sentido, el analista al ser cuestionado por una posible remontada del candidato del partido político Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, manifestó que todas las cédulas del extranjero han sido contabilizadas en su totalidad y la posibilidad de un cambio de escenario es difícil.

"No hay cedulas pendientes, el extranjero ya esta casi al 100%, lo que queda es las actas que han estado impugnadas en Lima Metropolitana y en el Callao y que han estado en este caso enviadas a los jurados electorales especiales que permiten que sean contados posteriormente o revisados y la tendencia queda claramente entorno al bastión que representa Lima y el Callao para Keiko Fujimori", señaló Víctor Andrés Marroquín.

Siguiendo esa línea, el analista político recordó que, aún se encuentran pendientes actas impugnadas en la zona de Lima Metropolitana y Callao. En ese sentido, primordialmente en Lima es una zona que se ha inclinado eminentemente para Keiko Fujimori, en comparación de otras regiones del territorio nacional.

Finalmente, con esta información, el analista político Víctor Andrés Marroquín responde las dudas que tienen los ciudadanos en un momento clave en la política peruana y ante la actualización de la ONPE que lanzará sus resultados oficiales que nombrarán a un candidato como el siguiente presidente de la República por los próximos cinco años a elección de la población.