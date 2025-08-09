Ramón Valdés: A 37 años del fallecimiento del entrañable 'Don Ramón' de 'El Chavo del 8'

09/08/2025 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Un día como hoy 9 de agosto, pero de 1988, el actor mexicano Ramón Valdés partió a la eternidad a los 64 años, en Ciudad de México. Proveniente de una familia de artistas, se convirtió en un ícono popular tras interpretar a 'Don Ramón' en la popular serie 'El Chavo del 8'. Su repentina muerte caló profundo en el corazón de todos aquellos que disfrutaron de su arte.

Destacada carrera artística

Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo nació el 2 de setiembre de 1924, en Ciudad de México. Su familia fue numerosa y artística. Fue su hermano Germán, conocido como 'Tin Tan', quien lo llevó a la pantalla chica. Allí participó en ciencuenta películas durante la década del 50 y 70. Sin embargo, fue el personaje de 'Don Ramón' en 'El Chavo del 8' con el que logró estar en la cúspide de su carrera en la televisión, por 10 años.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Ramón Valdés?

Ramón Valdés fue uno de los primeros integrantes del elenco de 'El Chavo del 8' en fallecer. Su fuerte adicción al tabaco cobró gran factura en su salud a lo largo de los años. Inclusive solía fumar durante las grabaciones de los distintos programas de 'Chespirito'.

Por dicha razón, el actor mexicano fue diagnosticado con un cáncer de estómago a inicios de los años 80. Cinco años más tarde el entrañable 'Monchito' fue sometido a una cirugía en la que se le retiró parte del estómago.

Su enfermedad continuó avanzando afectando eventualmente su columna vertebral en la que el cáncer había hecho metástasis. Por dicha razón, los médicos lo desahuciaron y en los próximos 3 años solo recibió medicina paliativa.

Finalmente, el 9 de agosto de 1988, Ramón Valdés falleció en el Hospital Santa Elena, de la Ciudad de México. Su lamentable deceso se suscitó después de dos semanas de ser sedado.

Corporación Chespirito recuerda a Ramón Valdés

La Corporación Chespirito expresó emotivamente un saludo conmemorativo al cumplirse un año más de la muerte de Ramón Valdés. "Recordamos con muchisisisisísimo cariño a nuestro querido Ramón Valdés, el inolvidable Don Ramón, en un aniversario más de su partida. ¡Un fuerte abrazototototote hasta el cielo!", se lee en una publicación de Instagram.

De esta manera, este sábado 9 de agosto se cumplen 37 años del fallecimiento de Ramón Valdés, quien fue popular por interpretar a 'Don Ramón' en 'El Chavo del 8'.