Gustavo Cerati: Netflix anuncia documental del mítico vocalista de Soda Stereo para el 2027

01/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Atención fanáticos del rock en especial y en especial de Soda Stereo. Tal como lo venían pidiendo sus millones de seguidores a lo largo de estos estos últimos años, la plataforma Netflix finalmente dará luz al documental biográfico del músico argentino Gustavo Cerati.

A través de un avance publicado en su canal de YouTube, el gigante del streaming anunció que el estreno del intérprete de "De Música Ligera" será en 2027, coincidentemente a 20 años del inicio de la histórica gira "Me Verás Volver", la cual reunió a la banda tras 10 años de separación para realizar una serie de presentaciones en Latinoamérica (incluído el Perú) y Estados Unidos.

Producción con material inédito del líder de Soda Stereo

De acuerdo con lo informado por la propia compañía, el documental se trata de un "retrato íntimo que revela las zonas más silenciosas y humanas del músico", a partir de testimonios exclusivos y material inédito.

Para la satisfacción de sus 'ceratianos', la producción ya está en marcha y la grabación íntegra se realizará en Argentina, con la finalidad de interiorizarse con la cultura local y la fiebre musical que despertó Cerati desde sus inicios con Soda Stereo en la década de los 80 hasta "Fuerza Natural" en 2010, su última gira en vida de su etapa solista.

Es importante resaltar que, Laura Cerati (hermana de Gustavo), es productora asociada al proyecto documental y según lo expresado, "esta obra significa poder resumir la vida de un ser que logró contagiar su pasión a través de su poesía y su música".

En ese sentido, se contará con revelaciones nunca antes vistas o escuchadas de los dos integrantes de Soda: Charly Alberti y Héctor "Zeta" Bossio, así como del círculo más íntimo del recordado artista que un 15 de mayo del 2010 sería víctima de un ACV que finalmente terminaría acabando con su vida el 4 de septiembre del 2014.

Gira "Ecos" llega al Perú este mes

Para nada es un secreto que el Perú fue un país más que importante para la internacionalización del Soda Stereo. En noviembre de 1986, los músicos argentinos llegaron por primera vez a nuestro país para ofrecer una serie de conciertos en Arequipa, Trujillo y Lima, este 2026 también harán lo propio.

Tras el inicio de la gira "Soda Stereo Ecos" el pasado 21 de marzo en Buenos Aires, el reencuentro con su público peruano será este 22, 23 y 24 de mayo en la Arena 1 de la Costa Verde para revivir lo que significaron aquellas históricas presentaciones del 8 y 9 de diciembre del 2007 en Estadio Nacional como parte de la gira "Me Verás Volver".

Es importante señalar que, la voz y la guitarra que suenan en el espectáculo son originales de Gustavo Cerati y no Inteligencia Artificial. Soda Stereo se caracterizó siempre por grabar sus shows y los del 2007 están completos e intactos. Los ensayos, el conocerse por más de 40 años, ha logrado que todo se viva y suene al natural sobre los escenarios.

En medio del regreso de la banda al país, llega esta increíble noticia para sus fans: Gustavo Cerati tendrá por su documental biográfico.