¿Siguen juntos? Lionel Messi y la acción que rompería rumores de un posible divorcio con Antonela Rocuzzo

Lionel Messi se encuentra en medio de la polémica tras viralizarse la noticia de una presunta infidelidad a su esposa Antonela Rocuzzo. Sin embargo, parece que el futbolista decidió ponerle un alto a la situación y acabar definitivamente con los rumores ¿Cómo lo hizo?

Luego de que se filtrarán unas supuestas pruebas donde el capitán de la Selección Argentina conversa de forma muy candente con una modelo brasileña, se especuló que Antonela Rocuzzo le habría pedido el divorcio.

No obstante, este 8 de diciembre, la esposa del astro argentino compartió una fotografía luego de una semana llena de fuertes rumores y aunque muchos esperaban un pronunciamiento, ella solo se limitó a subir una imagen de su asistencia a un importante evento de modas.

Al respecto, 'La Pulga' no fue indiferente y rompió los rumores de un posible divorcio al reaccionar a la reciente publicación de la madre de sus hijos.

Además, pese a que ninguno de los dos ha salido a hablar del tema con los medios, todo indica que las cosas estarían marchando bien puesto que no se han dejado de seguir en redes sociales.

Lionel Messi rompe rumores de posible divorcio.

Fernanda Campos, quien también estuvo vinculada con Neymar y cuenta con más de 735 mil seguidores en Instagram, decidió exponer unos supuestos mensajes que 'La Pulga' le enviaba en privado luego de que le diera 'me gusta' a una de sus fotos de sus historias compartidas.

"Messi vio y le gustó una historia mía hace cinco días. Hoy le di 'like' en algunos de sus posts y listo me envió un mensaje", reveló la joven brasileña, no solo remeciendo así la farándula internacional sino también a la relación que tiene el futbolista con Antonella Rocuzzo.