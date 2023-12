¡Se filtran chats! Modelo de OnlyFans afirma que mantuvo un romance con Lionel Messi

Lionel Messi está en el ojo de la tormenta y no por su carrera deportiva, sino por los recientes chats que la modelo brasileña de OnlyFans, Fernanda Campos, reveló al mundo señalando que tuvo un 'amorío' con el '10' de la 'Albiceleste'.

Fernanda Campos, quien también estuvo vinculada con Neymar y cuenta con más de 735 mil seguidores en Instagram, decidió exponer los supuestos mensajes que 'La Pulga' le enviaba en privado luego de que le diera 'me gusta' a una de sus fotos en sus historias compartidas.

"Messi vio y le gustó una historia mía hace cinco días. Hoy le di like en algunos de sus posts y listo me envió un mensaje", reveló la joven brasileña, no solo remeciendo así la farándula internacional sino también en la relación que tiene el futbolista con Antonella Rocuzzo.