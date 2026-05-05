Villa El Salvador celebra a lo grande su 55° aniversario con un mega concierto lleno de las estrellas del momento

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

El distrito de Villa El Salvador se prepara para una celebración sin precedentes este sábado 09 y domingo 10 de mayo con motivo de su 55° Aniversario, el emblemático Óvalo Las Palomas será la sede de un mega concierto que reunirá a los exponentes más grandes de la cumbia, el folclore y la salsa. Gracias al auspicio de Movistar, los vecinos podrán disfrutar de un espectáculo de primer nivel que garantiza no solo diversión, sino también tranquilidad, ya que la organización ha confirmado un despliegue de seguridad integral y el cumplimiento estricto de todos los permisos municipales y de defensa civil.

La celebración promete paralizar el sur de Lima. La cartelera está encabezada por leyendas de la cumbia como Armonía 10, La Única Tropical y Amaya Hermanos, quienes pondrán a bailar a todos los asistentes con sus grandes éxitos. La cuota de salsa y sabor llegará con Brunella Torpoco y Las Estrellas de Niche, mientras que el sentimiento andino estará representado por grandes como Amaranta, Max Castro, Surandino y el Dúo Ayacucho. Además, a ellos se le suman el fenómeno del momento, Chechito, y el "Bomboncito de la Cumbia", Deyvis Orosco, completando un line-up de ensueño.

Diversión con seguridad garantizada

Para que las familias de Villa El Salvador disfruten sin preocupaciones, la producción ha diseñado un plan de seguridad interna y externa de alta eficiencia, trabajando en conjunto con la Policía Nacional y serenazgo. Asimismo, se ha confirmado que el evento cuenta con todos los permisos necesarios para espectáculos públicos de gran magnitud, asegurando que el Óvalo Las Palomas (Av. 200 Millas) sea un recinto seguro y ordenado.

Gracias al apoyo de marcas líderes como Movistar, Conexión 360, Pilsen y el respaldo de APDAYC, este aniversario se perfila como uno de los eventos culturales más importantes del año en el distrito. La cita es a partir del mediodía para vivir dos jornadas históricas llenas de música, identidad y alegría. ¡Villa El Salvador celebra a lo grande!