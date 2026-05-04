Celebración por el 4 de mayo: Conoce la saga que transformó un día común en una fecha global

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Para el mundo cinéfilo, todos los 4 de mayo corresponden una fecha especial por ser el día internacional de la conocida saga, pero, ¿a qué se debe la celebración de esta exitosa película?

¿Cuál es el origen de este día?

El origen de celebración de este día corresponde al primer episodio de Star Wars estrenado el 25 de mayo de 1977 en el que se lanzó la película, "Una nueva esperanza".

Sin embargo, pese a que el estreno haya sido el 25 de mayo, el día 4 del mismo mes tomó mayor relevancia por un juego de palabras bastante ingenioso.

En inglés, la fecha se dice "May the fourth", que suena muy parecido a la famosa frase de Star Wars: "May the Force be with you", que traducido es "que la fuerza te acompañe".

Dicha coincidencia fonética fue suficiente para que los seguidores de la saga adoptaran el día como una celebración especial en honor a la emblemática frase.

Asimismo, el comienzo audiovisual de esta saga marcó un antes y un después en la historia del cine y el entretenimiento. Dadas estas cintas, muchas películas en proceso las tomaron como referente.

celebrating the greatest fans in the galaxy...May the 4th be with you.



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Franquicia exitosa a todo nivel

Luego del rotundo éxito de la primera película, la historia se proyectó a ser una franquicia que lanzara mayor contenido, como la creación de mayores películas que completaran la historia.

Incluso, dentro de lo contemplado se agregaron series de televisión, videojuegos, juguetes de colección y mayores complementos que agrandaban el universo de Star Wars.

Algunos de los eventos que se congregan en honor a esta fecha son, convenciones, festivales, maratones de películas, concursos de cosplay, entre otros.

Como parte de el crecimiento exponencial de esta comunidad de seguidores, su evolución ha avanzado con el tiempo, a tal punto de sumar a su lista integrantes de diferentes generaciones.

¿Dónde se pueden ver las peliculas de la saga?

La franquicia está compuesta de nueve películas, dos cintas derivadas, libros, varias series y videojuegos. Estos contenidos audiovisuales se pueden encontrar en la plataforma de Disney Plus.

El importante legado de esta franquicia ha generado la creación de un parque ambientado con el universo Star Wars en ambos parques temáticos de Disney en los Estados Unidos.

Finalmente, la fecha 4 de mayo cobra relevancia por conmemorar la creación de esta saga internacional que ha tenido gran impacto en el entrenimiento y el universo galáctico que ofrece a los usuarios.