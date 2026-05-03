Michael Jackson: Arranca la preventa de la esperada versión física en 4K de la biopic del 'Rey del Pop'

03/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La fiebre por la biopic Michael (2026) no se detiene. Tras convertirse en un fenómeno mundial en taquilla, ahora llega una noticia que entusiasma a los coleccionistas y seguidores del 'Rey del Pop': Amazon ha iniciado la preventa oficial del formato físico de la película.

Se trata de una oportunidad única para quienes desean conservar en sus estanterías una pieza que celebra la vida y obra de Michael Jackson, con ediciones que van desde el clásico DVD hasta el exclusivo Steelbook en 4K Ultra HD.

La preventa no solo significa asegurar la película en casa, sino también acceder a ediciones con características especiales que elevan su valor como objeto de colección. Para Perú, el formato ya está disponible para el envío, lo que permite a los fanáticos calcular con claridad la inversión necesaria para cada formato.

¿Cuándo sale y cuáles son los precios del formato físico?

Al cierre de esta edición, la productora del filme, Lionsgate, aún no ha confirmado la fecha oficial de lanzamiento, aunque se espera a que el formato salga entre finales de julio o principios de agosto. Hasta entonces, las ediciones de preventa disponibles en Amazon presentan los siguientes valores para el público peruano:

DVD: S/ 70.01

S/ 70.01 Blu-ray: S/ 80.53

S/ 80.53 4K Blu-ray + Digital: S/ 117.15

S/ 117.15 4K Blu-ray + Digital Steelbook exclusivo Amazon: S/ 128.23

El Steelbook destaca por su cubierta con ilustración de Jaafar Jackson caracterizado como Michael, en colores vivos, lo que lo convierte en una pieza de colección altamente codiciada.

Para los suscriptores de Amazon Prime, el envío es gratuito. En el caso de quienes no cuentan con la suscripción, la edición Steelbook resulta la opción más conveniente, ya que su precio aproximado en dólares es de $36, superando el umbral de $35 que habilita el envío sin costo adicional.

Precios oficiales del formato físico de la biopic (Amazon).

El éxito en taquilla

La película dirigida por Antoine Fuqua y protagonizada por Jaafar Jackson arrasó en su estreno mundial, con más de USD 300 millones recaudados en su primer fin de semana.

De esa cifra, 97 millones provinieron de Estados Unidos y 217 millones del mercado internacional, superando a otras biopics musicales como Bohemian Rhapsody. Este éxito reafirma el magnetismo del legado de Michael Jackson y explica la alta demanda por sus ediciones físicas.

Michael recorre los momentos más emblemáticos de la carrera del artista, desde sus inicios con los Jackson 5 hasta su consagración como ícono global. La crítica ha destacado la interpretación de Jaafar Jackson y la recreación de conciertos históricos, mientras el público respondió con entusiasmo, agotando funciones en varios países.

MICHAEL (2026) 4K + BLURAY + DIGITAL STEELBOOK AMAZON EXCLUSIVE

La preventa del formato físico de Michael (2026) llega como complemento perfecto al éxito en taquilla. Para los coleccionistas, las ediciones en 4K y especialmente el Steelbook exclusivo representan una oportunidad de tener en casa una pieza que celebra la vida y obra del 'Rey del Pop'.

Con precios claros y beneficios de envío, la fiebre por la biopic promete extenderse más allá de las salas de cine y convertirse en un fenómeno también en las colecciones personales.