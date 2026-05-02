Shakira en shock: Fans acampan masivamente para su histórico show gratuito en Playa de Copacabana

02/05/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La expectativa por el esperado show gratuito de Shakira en la Playa de Copacabana, Brasil ha desatado una verdadera locura entre sus fans, al punto de dejar en shock a la intérprete del "Waka Waka".

Según un video publicado, cientos de fans han comenzado a acampar desde días antes en los alrededores del emblemático Copacabana Palace, con el objetivo de asegurar un lugar privilegiado para ver de cerca a la artista colombiana.

Las imágenes que circulan en redes sociales muestran largas filas de carpas, banderas y grupos de fanáticos organizados, muchos de ellos provenientes de distintas ciudades e incluso de otros países.

Gran concentración de personas deja en shock a Shakira

En esta oportunidad, cientos de seguidores instalaron tiendas de campaña frente a la entrada del hotel donde se aloja la cantante y donde estará, también, el escenario principal.

Cabe relevancia destacar que, el concierto posee un carácter gratuito, lo cual atrae a una multitud gigante y tiene previsto impactar en la economía brasilera de manera sorprendente.

Video que muestra a las personas congregadas

Por medio del video difundido, se muestra el asombro de Shakira ante la escena de ver grandes cantidades de personas congregadas en su honor.

Dentro de este contexto, la cantante quedó impactada por la lealtad de su público, quienes esperan bajo el cielo nocturno de Río para asegurar su lugar en el show que promete romper esquemas en cuanto a la asistencia.

Asimismo, dentro del clip se puede escuchar a la artista decir si esa cantidad de personas reunidas era por la presencia de ella en el show en la playa de Copacabana.

"¿Todos ellos estan aquí por mí?", comentó.

#ENTRETENIMIENTO | 🇧🇷 Shakira quedó "en shock" al ver a toda la gente que está acampando frente al Hotel Copacabana Palace para ver su gran show gratuito en la playa de Copacabana. pic.twitter.com/WYSQZLRR6T — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) May 2, 2026

El concierto gratuito de Shakira en Playa de Copacabana se perfila como un hito multitudinario. Según diversos medios del país, la asistencia podría alcanzar los 2.5 millones de personas, cifra que confirma la magnitud del evento.

En ese contexto, la artista expresó su sorpresa y agradecimiento, destacando la lealtad de un público que permanece bajo el cielo nocturno de Río de Janeiro para vivir una noche histórica e inolvidable.

Las autoridades preparan operativos de seguridad y logística para garantizar el orden, mientras la ciudad se alista para recibir a visitantes de todo el mundo, sin precedentes.

Finalmente, la importancia de estos gestos de los seguidores permiten reconocer el apoyo incondicional hacía los artistas que realizan conciertos en este lugar de manera masiva y al alcance toda la población.