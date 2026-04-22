Netflix revela estreno de "México 86" que retrata la historia de la Copa del Mundo

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

Esta mañana, por medio de la cuenta oficial de Netflix, se dio a conocer el proyecto en el que ha estado trabajando y tiene como enfoque un hecho histórico ocurrido en México en el año 1986, el mundial que se desarrollo en el país.

La cinta será estrenada el próximo 5 de junio y será protagonizada por el actor mexicano Diego Luna. Además, esta fecha se ha elegido para que tenga relación con el inicio del Mundial de futbol que se llevará a cabo este 2026.

Participación en el largometraje

La participación del actor Diego Luna no es solo dándole vida a Martín de la Torre, un burócrata mexicano que amplia esfuerzos para hacer que México sea sede del mundial, sino que, también el actor se involucra en la producción ejecutiva del largometraje.

Asimismo, el guion realizado por Daniel Krauze y Gabriel Ripstein, incentiva un enfoque diferente, porque se ven negociaciones corruptas y forzadas para que se diera el cierre de la sede tras una serie de altercados con otro país de Latinoamerica.

Nada de suerte, aquí puro colmillo. 🔥⚽️ El Mundial del 86 llegó porque alguien jugó mejor... fuera de la cancha 😏 'México 86' con Diego Luna, Karla Souza, Álvaro Guerrero, Daniel Giménez Cacho y Memo Villegas. 5 de junio, sólo en Netflix. pic.twitter.com/UyyrXM2E3t — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) April 22, 2026

Contexto histórico

El largometraje impulsado por Netflix, sigue el desarrollo que llevó a México a ser seleccionado como anfitrión, luego de que el país de Colombia no pueda aceptar la propuesta por logísticas internas.

Esta medida inesperada, hizo que México gestionara todos los preparativos en un corto periodo para que se cumpla con el cronograma establecido según las normativas internacionales necesarias para ejecutar un evento de tal magnitud.

Con un punto de vista dramático y con elementos de sátira, la próxima película sobre el mundial del 86 abarcará las complicaciones sociales y políticas de la época.

Asimismo, el film no solo presentará un momento crucial en la historia del fútbol, sino que destaca la articulada organización y la rapidez para enfrentar los retos en el país.

Propuesta innovadora

El proyecto refleja la estrategia de Netflix por producir contenido local con relevancia global, especialmente en un año donde México volverá a ser protagonista en el deporte más popular del mundo.

Finalmente, esta propuesta ayuda a contar una historia que muchos usuarios no pudieron presenciar, pero que sigue causando relevancia con el pasar de los tiempos por las gestiones que se dieron en el caso.

En conclusión, la importancia de contar historias audiovisuales de Netflix genera que nuevas generaciones conozcan la historia detrás del desarrollo de la Copa del Mundo.