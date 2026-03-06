Reconocida actriz que venció el cáncer confirma que padece esclerosis múltiple

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Seguidores desconcertados. Una famosa actriz que venció el cáncer dio a conocer una lamentable noticia: fue diagnosticada con esclerosis múltiple, lo que la ha llevado a permanecer en cama recibiendo atención médica. ¿De quién se trata?

Actriz revela que padece esclerosis múltiple

Quién no recuerda la famosa serie 'Matrimonio con hijos', que tornaba en la vida de Al Bundy, un vendedor de zapatos frustrado, su esposa Peggy y sus hijos Kelly y Bud. Pues bien, mientras que aún los seguidores recuerdan los episodios de esa producción televisiva, surge una nueva noticia que envuelve a uno de sus actores.

La reconocida actriz Christina Applegate, quien dio vida a Kelly Bundy en la serie, a sus 54 años de edad, decidió sincerarse y revelar que pese a que logró vencer el cáncer de mama ahora enfrenta un nuevo desafío médico: fue diagnosticada con esclerosis múltiple en 2021, una enfermedad incurable que ha transformado por completo su día a día.

Pese a que descubrió el malestar hace unos cinco años, ahora decidió contar cada detalles de su valiente lucha, a través de una entrevista concedida a la revista 'People'. En ese diálogo, la artista estadounidense explicó que, pese al sufrimiento, intenta mantener una rutina concreta.

"Me digo a mí misma: 'Solo llévala sana y salva y vuelve a casa para poder meterte de nuevo en la cama'. Y eso es lo que hago", indicó. Además, la estrella de Hollywood agregó que "está en cama y no puede moverse": "Mi vida no es color de rosa", tras destacar que se estrenó el 3 de marzo su libro 'You With the Sad Eyes', que surgió de los diarios que conserva desde los 13 años.

La valiente batalla de Christina Applegate

En su libro You With the Sad Eyes, la actriz, define su historia como la de "una niña pequeña con ojos tristes que terminó convirtiéndose en Christina Applegate", una niña que aún conserva esa mirada, pero que hoy es "un ser humano más fuerte y resiliente" en medio de la nueva batalla que debe afrontar respecto a su salud.

Trayectoria de la actriz Christina Applegate

La infancia y la adolescencia de Applegate transcurrieron en la pantalla, apareciendo en telenovelas como "Days of Our Lives" en 1972 y comedias como "Charles in Charge" en 1984 y 1985, "Silver Spoons" en 1986 y "Family Ties" en 1987, además de algunas películas. Sin embargo alcanzó la popularidad a los 15 años con 'Married...with children'.

Pese a su enfermedad, la actriz no para de trabajar. Presenta el podcast MeSsy junto a la actriz Jamie-Lynn Sigler, que también padece esclerosis múltiple y sigue al pendiente del lanzamiento de su libro que abarcan desde su complicada infancia en el mítico barrio de Laurel Canyon, en Los Ángeles, hasta el salto a la fama en plena adolescencia.

Christina Applegate actriz de la serie Married... with Children.

La revelación de la famosa actriz de Hollywood, Christina Applegate, no solo pone de relieve su valentía personal, sino que también arroja luz sobre una enfermedad compleja como la esclerosis múltiple.