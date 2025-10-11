Acusan a ex chica reality de no pagar taxi y ella se defiende: "Estaba yendo a un lugar no tan chévere"

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

No todo es glamour en la vida de las figuras televisivas. Una ex chica reality se ha visto envuelta en un incidente en Chiclayo luego de ser acusada de no pagar un taxi, provocando un sinfín de comentarios en redes sociales. Lejos de quedarse callada, la modelo se defendió explicando los motivos que la llevaron a abandonar el vehículo.

Acusan a Grasse Becerra de no pagar taxi

Todo comenzó cuando una usuaria denunció que Grasse Becerra no abonó los 8 soles correspondientes a un trayecto solicitado mediante la plataforma In Drive.

"Hola, ayer Grasse Becerra en Chiclayo no pagó el taxi. Mi esposo la recogió en In Drive y nunca le pagó. Es una conchuda", escribió la denunciante a Samuel Suárez, creador de Instarándula.

Para respaldar su versión, la mujer compartió una fotografía en la que se ve a la modelo fuera de un vehículo. La denunciante añadió que Grasse Becerra habría usado palabras subidas de tono durante el intercambio.

"Tengo pruebas. Dice que dijo que su tanga costaba más que la carrera. Mi esposo le gritó, le dijo que es una conchuda y ella le daba igual, se burlaba de él. Mi esposo le dijo que la iba a denunciar por redes", aseguró la mujer, dejando claro que el conflicto tenía pruebas visibles y palabras subidas de tono.

La defensa de Grasse Becerra

Al día siguiente, Grasse Becerra rompió su silencio con un video en el que expuso su versión de los hechos, negando cualquier intento de impago.

La modelo sostuvo que decidió abandonar el taxi porque el conductor "me estaba llevando a otro lado y me bajé en un lugar que casi me roban. Me subí a una moto asustada por eso. De verdad casi me roban, si no fuera porque vi una moto".

Según Grasse Becerra, el incidente se originó porque el taxista no accedió a dejarla en la dirección exacta solicitada, insistiendo en un destino distinto.

"Estaba yendo a un lugar no tan chévere, la calle Leguía. Me mandan de Santa Victoria por 8 soles en un taxi. Él me quiso dejar donde le dio la gana... me tuve que tirar del taxi... me quiso llevar a no sé dónde", añadió.

La modelo aseguró que sí tenía el dinero para pagar el servicio y cuestionó la versión de la esposa del conductor: "Tú crees que yo no voy a pagar 8 soles... qué pena que ella apoye que su esposo sea un secuestrador, un ratero, no sé qué intenciones habrá tenido ese hombre", declaró,

Samuel Suárez pagó el taxi

Para calmar los ánimos, Samuel Suárez intervino y aclaró que creía en ambas versiones y que él mismo pagó el taxi para cerrar el conflicto.

"Ya está, tanta vaina y yo mismo soy con el taxi de Grasse... total más chisme me ha dado esto a mí... listo solucionado. Esperemos la próxima conversen mejor ambos para evitar incomodidades. Pudo haber pasado un accidente", señaló, mostrando la constancia del yape de 10 soles.

La polémica sobre Grasse Becerra surgió por la denuncia de no pagar un taxi en Chiclayo, que se viralizó en redes sociales. La ex chica reality se defendió, explicando que se bajó del vehículo porque el conductor no respetó el destino y temió por su seguridad.