Ana Lucía Urbina de Corazón Serrano alarma a fans tras ser internada en clínica

11/10/2025

Los fans de Ana Lucía Urbina están más que preocupados tras la delicada situación de la cantante de Corazón Serrano, quien se encuentra internada en una clínica. La revelación hecha por su hermana, Ana Claudia Urbina, a través de TikTok ha generado un mar de mensajes de apoyo y cariño.

Preocupación por Ana Lucía Urbina

La agrupación Corazón Serrano se encontraba en una pausa necesaria, tal como confirmó su dueño Edwin Guerrero, quien anunció que el grupo saldría de vacaciones por algunos días este mes.

Sin embargo, la tranquilidad se vio interrumpida por la preocupación de los seguidores de Ana Lucía Urbina, luego de que se difundieran imágenes de la cantante internada, lo que despertó una ola de mensajes de solidaridad en redes sociales.

La propia hermana de Ana Lucía, Ana Claudia Urbina, compartió un video en TikTok donde se ve a la artista en una camilla especial, conectada a una vía e inmovilizada, mientras recibe atención de su familiar.

"Yo sé que puedo sola, pero mi hermana me ha salvado un millón de veces", escribió Ana Claudia Urbina, agregando al pie: "Ana Lucía, te amo. Siempre juntas".

La publicación no tardó en viralizarse, y los seguidores de Ana Lucía Urbina mostraron su preocupación con comentarios como: "¿Qué le pasó a Ana Lu?", "Recupérate pronto Lu. Tienes una excelente enfermera", o "La mejor siempre Ana Lu, te queremos y recupérate pronto".

Polémica tras concierto en Juliaca

Meses atrás, Ana Lucía Urbina se sinceró tras las múltiples críticas por su presentación en Juliaca, Puno, donde debió cantar casi cubierta por completo debido al intenso frío.

La artista explicó que varias de sus compañeras estaban enfermas, por ello pidió comprensión y empatía al público. "El público, como dice la gente y yo lo comparto, merece respeto. Mil disculpas si fue una incomodidad para ellos. Mil disculpas al público de Puno y de Juliaca", señaló.

Según explicó Ana Lucía Urbina, el grupo enfrentó un clima poco habitual para ellas. "Hubo muchas críticas y se respeta, pero pido un poco de empatía porque estuvimos a -6°, no estamos acostumbradas a esas temperaturas, pero dimos lo mejor de nosotras en ese momento", remarcó.

La situación de Ana Lucía Urbina ha generado consternación entre los fans de Corazón Serrano. La cantante permanece internada en clínica, recibiendo atención especializada, mientras familiares y seguidores se mantienen atentos a su evolución y le envían mensajes de ánimo y fuerza.