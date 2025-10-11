Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte, tras reunión con José Jerí: "No vamos a parar en los próximos días"

Tomaron decisión
Luego de que gremios de transportistas sostengan una reunión con el presidente de la República José Jerí, Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de Transporte afirmó que los transportistas no planean llevar a cabo un paro en los próximos días.
Transportistas no realizarán paro
El nuevo presidente de la República José Jerí sostuvo una reunión de gran relevancia con los gremios de transportistas, este sábado 11 de octubre, en las instalaciones de Palacio de Gobierno.
Este encuentro tuvo como primordial objetivo buscar una solución para neutralizar los constantes casos de sicariato y extorsión que azotan en Lima y otros puntos del país, siendo las principales víctimas choferes y cobradores.