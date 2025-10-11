Francisco Sagasti sobre gobierno de José Jerí tras vacancia de Dina Boluarte: "Espero escuche reclamos"

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El expresidente de la República, Francisco Sagasti, publicó este sábado, 11 de octubre, un pronunciamiento dirigido al gobierno transitorio de José Jerí, en el que le advierte que debe tener como principal tarea la lucha contra inseguridad y criminalidad. También pidió que la actual gestión escuche los reclamos y las demandas ciudadanas.

Francisco Sagasti sobre José Jerí como presidente

A través de su cuenta de X, Francisco Sagasti, no dudó en abordar uno de los temas que más ha repercutido en el ámbito político: la vacancia de Dina Boluarte como jefa de Estado, dejando en el poder a José Jerí, quien hasta la noche del último jueves dirigía el Congreso de la República. En primer lugar, el exmandatario hizo hincapié a que pese al cambio presidencial, la inseguridad y la desconfianza en las autoridades persisten aún en la población peruana.

En ese marco, hizo un llamado a la ciudadanía a mantener la calma, la ecuanimidad y pensar en el país, demandando soluciones y respuestas concretas a todas las autoridades, ejerciendo nuestros derechos con firmeza y sin violencia.

Seguidamente, enfatizó que el recambio presidencial no es una salida real si es que se mantienen las normas y prácticas que nos han llevado a una catástrofe de inseguridad y desgobierno, por lo cual, pide al gobierno de Jerí Oré tomar decisiones concretas y elegir a un gabinete ministerial con personas "intachables, con experiencia y conocimiento, y con un firme compromiso democrático".

Pide lucha frontal contra la criminalidad

En su mensaje, Sagasti llamó a las nuevas autoridades a construir un clima de gobernabilidad basado en el respeto institucional y la transparencia, así como a evitar enfrentamientos estériles que sigan alimentando la polarización política. Volvió a reiterar su pedido de tomar acciones urgentes para erradicar a las organizaciones criminales que han sembrado el caos en el país.

"Un gabinete ministerial (...) de amplio diálogo con todos los sectores de la ciudadanía. La primera tarea del nuevo gobierno debe ser iniciar una lucha frontal contra la delincuencia y el crimen en todas sus manifestaciones, y especialmente el sicariato que asesina por encargo y sin reparo", expresó.

También solicitó al Ejecutivo y al Congreso, revisar y modificar las leyes y prácticas que obstaculizan el combate a la inseguridad y la gobernabilidad. A su vez, resaltó que ya es momento de que la corrupción, el interés mezquino y el desprecio a la ciudadanía que mostraron algunas autoridades del Parlamento y del gobierno se dejen de lado para enmendar el rumbo y devolverse al país la tranquilidad.

Sagasti pide respeto a la autonomía y elecciones transparentes

En su mensaje compartido en redes sociales, Francisco Sagasti también resaltó que se debe respetar la autonomía y el profesionalismo de las entidades que están al servicio de toda la ciudadanía y abandonar los intentos de copar a todas las instituciones estatales y ponerlas al servicio de determinados grupos.

Finalmente, pidió a José Jerí garantizar la neutralidad en las elecciones y señaló que, aunque el tiempo es corto, con objetivos claros se pueden lograr avances positivos en el país.

"Sí permite avanzar con determinación en un número limitado de objetivos que podrían devolver a la ciudadanía la confianza en el gobierno y la esperanza en el futuro. Espero que el nuevo gobierno escuche los reclamos y demandas ciudadanas", concluyó.

Con su pronunciamiento, Francisco Sagasti instó al gobierno de transición de José Jerí a actuar con responsabilidad y visión de país, recordando que, aunque el tiempo hasta las elecciones es limitado, aún es posible recuperar la confianza ciudadana si se priorizan la seguridad, la institucionalidad y la neutralidad electoral.