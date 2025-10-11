Asociación Nacional de Conductores ratifica su participación en paro nacional convocado para el 15 de octubre

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La vacancia de Dina Boluarte, gracias a los 122 votos a favor que logró el Congreso de la República, parece no haber sido suficiente para diversos sectores del país golpeados por la ola de criminalidad que vivimos. Uno de los gremio que más ha sufrido este flagelo es el del transporte público que ya lleva más de 50 conductores fallecidos a manos de sicarios.

Por ello, diversos dirigentes transportistas llegaron a Palacio de Gobierno este sábado 11 de octubre para sostener una reunión de vital importancia con el flamante presidente, José Jerí. En este encuentro, se buscaba una solución para frenar los ataques en diferentes puntos de la capital contra choferes que se niegan a pagar un cupo a estos delincuentes.

Asociación Nacional de Conductores ratifica su participación en paro nacional

Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, fue parte de este cónclave en Palacio, pero a pesar de haber escuchado a las autoridades, ratificó su participación en el paro nacional convocado para este miércoles 15 de octubre en todo Lima.

De acuerdo a su parecer, su pasado como conductor lo obliga a darle apoyo a sus compañeros afectados por lo que se movilizará junto a ellos exigiendo mayores acciones del Ejecutivo frente al sicariato a la extorsión.

"De todas maneras como conductores, como quien habla, siempre he estado en la lucha y me van a ver marchando en esta movilización. De parte nuestra, quienes estamos liderando la asociación si vamos a participar en la marcha", indicó a nuestro medio.

Darán plazo de 15 días al Ejecutivo para ver resultados

Al ser consultado sobre los acuerdos alcanzados tras la reunión con José Jerí y otros altos funcionarios del Ejecutivo, Miguel Palomino señaló que no quedó conforme con lo escuchado, pero a su vez dejó en claro que su gremio esperará 15 días para ver resultados concretos en la lucha contra la criminalidad que afronta el país y que mantiene a la población bajo el miedo.

"No puede decir que estoy conforme porque todavía no se ven resultados, estos se van a ver en 15 días. Dentro de los 15 días ya se tiene que ver resultados positivos y ahí se verá", añadió.

De esta manera, el presidente de la Asociación Nacional de Conductores, Miguel Palomino, ratificó que el gremio que representa participará del paro nacional convocado para el miércoles 15 de octubre donde exigen acciones inmediatas frente al sicariato y la extorsión.