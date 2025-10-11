Gobierno convoca a un Acuerdo Nacional para diseñar agenda contra la crisis de inseguridad ciudadana

11/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El Gobierno peruano convocó al Acuerdo Nacional para establecer espacios de diálogo orientados a diseñar una agenda frente al panorama de crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

Acuerdo Nacional ante inseguridad

La Presidencia del Perú recurrió este sábado 11 de octubre a sus canales oficiales para anunciar que se llevará a cabo una convocatoria al Acuerdo Nacional y explicó la razón de esta decisión que se establece un día después de la asunción de José Jerí como mandatario.

Ante la presentación de esta iniciativa, el Ejecutivo resaltó la urgencia que se necesita para contarrestar los casos delictivos que azotan al territorio nacional y tomar acciones eficientes para contrarrestarlos.

"A fin de iniciar espacios diálogo hacia la construcción de una agenda precisa ante la inseguridad ciudadana, garantizar un proceso electoral limpio y ordenado, así como definir medidas de impulso para nuestra economía, se convoca al Acuerdo Nacional", se lee en el comunicado publicado en la cuenta oficial de 'X' (antes Twitter).

Cabe indicar que, este llamado incluye la participación de autoridades regionales, partidos políticos, representantes de la sociedad civil, así como también sectores productivos.

Además, esta convocatoria se suscita luego que el nuevo presidente de la República José Jerí sostuvo un encuentro con los poderes Judicial y Legislativo. Asimismo, el Ministerio Público.

¿Qué es el Acuerdo Nacional?

