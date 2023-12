"Ahora te arreglas y usas ropa apretada", Yiddá Eslava parcha a usuaria que la criticó en redes, ¿qué le respondió?

La exchica reality, Yiddá Eslava, recibió un comentario en contra de su físico por parte de una usuaria, sin embargo, la peruana decidió responder de una forma peculiar pero clara y directa.

Luego de que terminara su relación con Julián Zucchi, la peruana ha sorprendido a muchas personas luego de bajar radicalmente de peso. Como se recuerda, Yiddá presentaba un evidente aumento en su masa corporal.

Dicho acontecimiento ha provocado que las redes sociales llenen de comentarios sus publicaciones acerca de la salud física y el cómo se ve "mejor" luego de terminar su relación de más de 11 años.

Sin embargo una usuaria le realizó un peculiar comentario en su caja de preguntas: "Ahora si te arreglas y usas ropa apretada" , fue lo que escribió. Ante ello, la ex 'combatiente' no dudó en dar su opinión.

Yiddá responde a usuaria.

"Es bastantes veces que me lo han hecho [...] Es gracioso que yo puedo y voy ha sacar un extracto de todas las veces que me he maquillado y usas ropa apretada y antes no y no me he comprado ropa", dijo inicialmente.