Adulto mayor jubilado fue detenido por robar alimentos en un supermercado: "Perdón, no tenía para comer"

18/08/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un adulto mayor jubilado, de 73 años de edad, fue detenido cuando intentaba salir de un supermercado con alimentos que había robado. El hecho ocurrió en San Pedro de Jujuy, Argentina, y generó repercusión en las redes sociales.

Jubilado pide perdón tras ser detenido robando

De acuerdo a los últimos reportes, el hecho ocurrió en San Pedro de Jujuy, en Argentina. Las cámaras de seguridad de un supermercado captaron el preciso momento en que un hombre de 73 años roba algunos alimentos (bandejas de carne) de los estantes y los coloca debajo de su casaca para evitar ser descubierto por las personas.

Sin embargo, fue detenido por dos efectivos policiales. Al ser interrogado, el adulto mayor jubilado, trató de justificar su accionar alegando que atravesaba una situación económica complicada y que no contaba con dinero suficiente para alimentarse.

"Perdón, hijo, no tenía para comer", habría señalado el jubilado, entre lágrimas quebrado por la situación y la vergüenza, al momento de ser descubierto robando, según reportó un noticiero de 'Crónica'.

Gerente del supermercado no denunció al adulto mayor

El gerente del supermercado, ante el procedimiento habitual, fue convocado por la Policía para realizar la denuncia correspondiente por el robo ocurrido en el establecimiento que dirige. Sin embargo, tras conocer la situación del adulto mayor y escuchar sus motivos, decidió no denunciarlo ni presentar cargos en su contra y solo pidió que lo retiren del lugar.

La decisión generó comentarios y reacciones en redes sociales, donde numerosos usuarios debatieron sobre la situación económica de las personas mayores y las dificultades que pueden enfrentar para cubrir necesidades básicas.

Mientras tanto, otro grupo de personas cuestionaron duramente que traten de justificar el acto del jubilado, ya que por donde lo vieran era un delito que cometió y que debería ser sancionado.

➡️ Un jubilado robó una bandeja de carne en un supermercado



El gerente no lo denunció porque le pidió disculpas:



"No tengo nada para comer", le dijo pic.twitter.com/2P6VkP5QkU — Televisión Argentina (@teleargentinaOK) August 16, 2026

El caso generó debate en redes sociales

La historia rápidamente comenzó a circular en distintas plataformas digitales. El hecho llamó especialmente la atención por la edad del protagonista y por la explicación que habría dado cuando fue descubierto.

La noticia continúa generando reacciones, especialmente entre quienes consideran que el episodio refleja una problemática social que va más allá del incidente ocurrido dentro del supermercado.

De esa manera, en Argentina, un hecho ha generado repercusión en las redes sociales: un adulto mayor jubilado, de 73 años, fue detenido por la Policía al ser sorprendido con bandejas de carne escondidas entre su ropa. Al conocer su extrema situación de necesidad, el gerente del comercio decidió no presentar cargos.