Yahaira logra garantías personales contra Magaly tras denunciarla por difamación: "Es un gran logro"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Yahaira Plasencia continúa con su demanda contra Magaly Medina por supuesta difamación agravada. Hace unas horas, la cantante de salsa anunció a través de sus redes sociales que había logrado medidas de protección contra la conductora de televisión. Esta medida busca poner un alto a los ataques verbales que presuntamente habría ejercido Magaly contra Yahaira.

Yahaira celebra obtención de medidas de protección

Mediante un video publicado en Instagram, la intérprete de 'Cobarde' apareció junto a su abogada y confirmó que la Prefectura de Lima le había otorgado medidas de protección mientras dure el juicio contra Medina. La salsera se mostró conforme con el avance del proceso y aseguró que este paso es muy importante.

"Hola, chicos. Me encuentro aquí con la doctora Keila. Estamos saliendo de Prefectura porque me han otorgado las garantías personales contra la señora Magaly Medina para que cese la violencia psicológica hacia mi persona", expresó.

En esa misma línea, su abogada indicó que este es solo un paso más en la demanda que entablaron contra la presentadora de televisión hace aproximadamente un año y medio. "Estamos felices porque significa un gran logro y no tenemos por qué incitar ni ser parte de violentar a una mujer a nivel nacional", agregó.

Cabe resaltar que, según el documento compartido por la propia artista en su cuenta de Instagram, la autoridad determinó que se cumplían las condiciones legales para conceder las garantías, tras identificar un escenario de riesgo y urgencia en su situación. Asimismo, la resolución establece aprobar la solicitud presentada por Yahaira Plasencia y dispone que la parte denunciada detenga cualquier acción que pueda perjudicar su estabilidad emocional o alterar su tranquilidad personal.