Alejandra Baigorria dedica premio a Said Palao y hace mea culpa por exceso de trabajo: "No estuve junto a él"

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

En el marco de una premiación realizada en España, Alejandra Baigorria fue reconocida por su liderazgo empresarial y no dudó en dedicar el logro a Said Palao. La influencer peruana también aprovechó el momento para hacer un mea culpa por el exceso de trabajo que la llevó a descuidar su matrimonio.

Ale Baigorria es premiada en España

Alejandra Baigorria fue distinguida en un evento realizado en España, donde fue reconocida por su impulso al emprendimiento femenino y su liderazgo dentro de su comunidad empresarial.

La 'Gringa de Gamarra' viajó acompañada de su equipo de trabajo, formado por decenas de emprendedoras y su gente de confianza, en lo que llamó una experiencia que marcó un antes y un después en toda su trayectoria.

En la ceremonia, la esposa de Said Palao se emocionó al resaltar el impacto de su proyecto, que ya une a cientos de emprendedoras en varios países. Su presencia en el evento también incluyó a personas cercanas, quienes celebraron junto a ella el reconocimiento obtenido fuera del Perú.

Ale Baigorria hace mea culpa con Said

Uno de los momentos más comentados llegó durante su discurso de agradecimiento, donde Alejandra Baigorria no solo celebró su premio, sino que también sorprendió al dedicarle palabras a Said Palao.

La 'Gringa de Gamarra' reconoció que su ritmo de trabajo fue tan intenso que terminó afectando su vida personal tras su matrimonio.

"Quiero agradecer a mi esposo porque yo hice Team Elite apenas me casé. Prácticamente la luna de miel fueron seis meses de trabajo y de giras. No estuve junto a él, pero él me impulsó y me dijo: 'haz lo que tengas que hacer, yo aquí te voy a ayudar y te voy a esperar porque tú vas a ser Team Elite'", expresó.

Said Palao orgulloso de Ale Baigorria

Said Palao compartió fotos y videos del evento en el que participó Alejandra Baigorria. En una de sus historias de Instagram, se observa a su esposa posando ante los fotógrafos mientras luce un elegante vestido negro de diseño.

En otra publicación, Said no ocultó su emoción al ver a Alejandra Baigorria recibiendo un premio. "Felicitaciones, mi amor. Te lo mereces", escribió el modelo.

Así, Alejandra Baigorria celebró el premio recibido en España y aprovechó para dedicarle un mensaje especial a Said Palao, en el que incluso hizo un mea culpa al reconocer que el exceso de trabajo habría influido en su vida de casada.