Popular chico reality falleció a los 27 años de un paro cardiaco: Amigos y familiares lamentan su pérdida

El mundo del entretenimiento se encuentra de luto: un popular y querido chico reality falleció a los 27 años. Familiares y amigos le dieron el último adiós y revelaron las causas de su irremediable pérdida.

Falleció participante de famoso reality show

Un joven modelo y atleta de tan solo 27 años de edad que se ganó el cariño de los televidentes con su destreza y desenvolvimiento en programas reality y de competencia perdió la vida. La noticia causó gran impacto entre sus fanáticos. ¿De quién se trata? Pues bien, según se reveló: Camilo Chavarría.

El programa 'Calle 7' confirmó la partida de este joven chico reality, uno de sus competidores más destacados en Panamá. Por medio de su cuenta de Instagram, el espacio televisivo lanzó un desgarrador mensaje donde expresaba su pesar por la muerte de Chavarría, también conocido como el 'Chiri' y extendió sus condolencias a sus familiares.

"Hoy el campo de batalla guarda silencio. Nos despedimos de Camilo, un competidor con una carisma enorme y corazón de oro. Gracias por ser parte de esta historia que se vive con el cuerpo, pero se queda en el alma. Las pruebas terminan, las huellas no. Gracias por haber sido parte de esta familia. Una vez Calle 7, siempre Calle 7", se lee en el mensaje.

Revelan las causas de la muerte del 'Chiri'

La producción del reality sostuvo que la pérdida de Chavarría fue por un paro cardíaco. El deceso ocurrió el 6 de enero de 2026, aunque no se han dado a conocer más detalles médicos sobre las circunstancias previas al evento.

El excompañero del 'Chiri', Marvin Santos, reveló que hace unas semanas tuvo una conversación con el modelo y aparentemente todo estaba bien, por lo cual, la noticia lo tomó por sorpresa.

"¡¡No lo puedo creer!! Dios mío. Solo hace unas semanas estaba chateando con él y estaba super bien. Fuimos de la misma temporada", indicó.

¿Quién fue Camilo Chavarría?

Además de su participación en "Calle 7", en 2021 el joven Camilo Chavarría también apareció en Míster Panamá, demostrando que tenía talento para las pasarelas y el modelaje.

De esta manera, la muerte de Camilo Chavarría, un joven chico reality y modelo de 27 años, deja un vacío enorme no solo en su familia, sino en toda esa generación que lo vio luchar punto a punto en la pantalla chica. Sus seguidores expresaron su sentir en las redes sociales.