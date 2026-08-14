¡Violento ataque en pleno show! Cantante folclórica es agredida mientras cantaba en presentación en Ayacucho

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante el show de una cantante folclórica mientras estaba en el escenario cantando para su público, un hecho lamentable acaparó la atención, luego que uno de los espectadores fuera el protagonista de un violento ataque al lanzarle una botella de vidrio a la artista que impactó fuertemente en su rostro.

Ataque a cantante folclórica mientras estaba en el escenario

La cantante folclórica Soraya Nieto sufrió un violento ataque por parte de un asistente a su presentación que le lanzó una botella de vidrio llena de cerveza en la cara mientras cantaba en una fiesta patronal del centro poblado de Chumbes, ubicado en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga, en la región de Ayacucho.

"La botella se rompió en mi rostro y ahí entré en shock. Tenía cortes y la gente vino a auxiliarme. Si no me caía a mí, igual le caía a cualquiera de los músicos, pero yo me llevé la peor parte", declaró la cantante para RPP.

Según las informaciones que se tienen, la cantante había recibido el impacto en el rostro y le propinó lesiones que, al ser revisadas por un doctor, le mandaron 12 días de descanso médico. Por ello, la intérprete ha tenido que cancelar sus compromisos y presentaciones durante este tiempo.

Cantante folclórica, Soraya Nieto, fue agredida con una botella en plena presentación en Chumbes, Ayacucho. pic.twitter.com/DY7I0Jh1R1 — Roger García (@Aderly) August 13, 2026

Autoridades investigan al agresor de la cantante folclórica

Luego del hecho, la cantante Soraya Nieto entregó las imágenes difundidas y todas las pruebas necesarias a las autoridades correspondientes para que puedan realizar las investigaciones que den con el implicado en este ataque durante el show de la intérprete en la región de Ayacucho.

Siguiendo esa línea, la Policía Nacional del Perú realiza las averiguaciones para lograr identificar al responsable y dar con su paradero para aplicar las sanciones necesarias.

Un punto que se tiene en consideración es la cantidad de bebidas alcohólicas que se vendían en el establecimiento, lo que podría estar relacionado con el estado del atacante, quien habría consumido alcohol y presentado un estado de ebriedad. Sin embargo, esto no lo justifica de su violento acto.

Finalmente, este ataque a la cantante folclórica Soraya Nieto al lanzarle una botella de vidrio al rostro le causó lesiones que no le permiten seguir con sus actividades programadas por los siguientes días, mientras que, las autoridades hacen las investigaciones correspondientes que puedan dar con el paradero del hombre que la ataco durante su última presentación en una fiesta patronal que se llevaba a cabo en Ayacucho.