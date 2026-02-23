23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Valentino Palacios vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de ser acusado de agredir a una mujer y dejarla con "los huesos rotos". Según los familiares de la víctima, Zamira, ni el tiktoker ni su familia se han hecho responsables de lo ocurrido, y él sigue con su vida como si nada hubiera pasado.

Valentino es acusado de agredir a mujer

El programa Q' Bochinche! reveló los detalles del preocupante estado de la mujer agredida. La cuñada de Zamira, Carmen Amancio, relató que los daños fueron más graves de lo que se había especulado.

"Bueno, Zamira está siendo operada ahorita en el hospital por la forma de que al momento de que la empuja el joven Valentino y cae, además de empujarla, la golpea a la araña que tiene arañones en la cara (...) Tiene dos huesos del pie rotos", contó.

Valentino Palacios es acusado de agredir a mujer y dejarla con "los huesos rotos"

La familiar agregó que esta situación ha generado semanas de tensión y preocupación para todos. "Ha sido una semana, digamos, de tensión, preocupación para la familia. Esto le imposibilita poder continuar con sus labores, con sus trabajos, con sus cosas", indicó Carmen Amancio.

Además, denunció la indiferencia de Valentino Palacios tras la agresión: "Hasta el momento el chico no se hace las pasadas, no se reporta, sigue haciendo su vida normal, como que no hubiera hecho nada, mientras mi cuñada está muriéndose de dolor".

Gastos médicos quedan pendientes

Asimismo, Carmen Amancio, cuñada de Zamira, habló sobre la posición de la familia de Valentino y la manera en que han manejado la situación. De acuerdo con su testimonio, los familiares de Valentino se han mostrado limitados en asumir responsabilidades.

"También le dijeron a la mamá de mi sobrina que ellos no pueden hacerse responsables de todo el gasto, porque ellos también son humildes", agregó Carmen Amancio.

Cabe destacar que, para respaldar su versión de los hechos, la familia de la víctima presentó en el programa de Samuel Suárez y Ric La Torre las grabaciones de las cámaras de seguridad, donde se ve con claridad el instante exacto de la gresca que involucró a Valentino Palacios.

Así, según la familia de la víctima, Valentino Palacios no ha asumido ninguna responsabilidad mientras Zamira enfrenta su recuperación por los supuestos huesos rotos, con gastos médicos pendientes y semanas de tensión que han afectado a toda su familia.