Hija de Gianmarco sorprende al confesar relación amorosa con artista extranjera: "Estoy emocionada"

23/02/2026 / Exitosa Noticias

La cantante Nicole Zignago, hija de Gianmarco, dejó a más de uno en shock al confesar que mantiene una relación amorosa con una artista extranjera, una revelación que hizo pública por primera vez y que rápidamente encendió las redes sociales.

La revelación se dio durante su participación en el podcast A la cocina TV, conducido por el actor y presentador Gabriel Calvo. En medio de una charla, el conductor le preguntó directamente si estaba soltera.

La respuesta dejó a todos sorprendidos. "No estoy soltera. Es la primera vez que lo digo", confesó Nicole Zignago, confirmando que actualmente mantiene una relación amorosa con una artista extranjera, cuya identidad prefirió mantener en reserva.

La intérprete —que cumplirá 30 años este 27 de febrero— explicó que su pareja pertenece al mismo rubro musical y que la relación se vive con total discreción.

"Estoy emocionada, y me gusta contarlo sin ningún prejuicio. Me siento en mi prime de la vida. Siempre dije que no estaría con un músico, pero me encanta. Lo mantenemos muy privado, no somos de demostrarlo mucho. Nos entendemos un montón", expresó visiblemente emocionada.

Vale recordar que, en su historial sentimental, Nicole Zignago mantuvo una relación de tres años con la futbolista mexicana Fernanda Piña, vínculo que terminó en diciembre de 2023. En su momento, la propia cantante explicó que la ruptura se dio en buenos términos y que ambas siguieron caminos distintos.

Nicole Zignago perdió 150 mil seguidores

Pero la charla no se quedó solo en su nuevo romance. Durante la misma entrevista, Nicole Zignago también recordó uno de los episodios más difíciles que le tocó enfrentar en redes sociales.

La cantante reveló que el día en que decidió hacer pública su orientación sexual, el impacto fue inmediato y doloroso. "La gente es muy homofóbica", señaló con total franqueza, dejando en shock al conductor del espacio.

Según relató, tras ese anuncio perdió alrededor de 150 mil seguidores, una cifra que evidenció el nivel de rechazo que aún existe en parte del público. Pese a ello, aclaró que hoy vive ese proceso con mayor fortaleza emocional.

"Pero en realidad en redes no me tiran tanto hate. Yo creo que, mientras más conocido te haces, más hate vas a recibir. Estoy lista para todo", comentó.

