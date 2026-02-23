¡Terrible! Famosa influencer fallece por complicaciones tras realizarse una cirugía estética

23/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La comunidad de influencers se encuentra consternada tras confirmarse la muerte de la modelo e influencer Bianca Dias, quien falleció el jueves 19 de febrero a causa de complicaciones médicas derivadas de una reciente cirugía estética. La joven creadora de contenido contaba con más de 60 mil seguidores en Instagram.

¿Qué le pasó a Bianca?

Según la información médica difundida, la causa principal del deceso fue una embolia pulmonar que se presentó durante su proceso de recuperación postoperatoria. Aunque la influencer se encontraba en reposo y bajo cuidados tras la cirugía, su estado de salud se complicó de forma repentina y terminó siendo irreversible.

De acuerdo con los reportes, Bianca se habría sometido a una liposucción aproximadamente 18 días antes de su muerte. Mientras descansaba con su familia en una casa de playa en Guarujá, comenzó a presentar fuertes dificultades respiratorias, por lo que fue trasladada de emergencia a un centro médico cercano.

Amigos cercanos, entre ellos Giovanna Borges, revelaron que la situación se agravó rápidamente debido a la formación de un coágulo pulmonar que desencadenó dos convulsiones antes de su llegada al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, la joven no logró superar el cuadro crítico que enfrentaba.

La noticia fue replicada por diversos medios internacionales, entre ellos TMZ, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales. Seguidores, colegas y figuras del entorno digital expresaron su tristeza ante la inesperada partida de quien compartía contenido sobre modelaje, estilo de vida y viajes.

¿Qué es una embolia pulmonar?

Una embolia pulmonar es una obstrucción repentina en una de las arterias de los pulmones, generalmente provocada por un coágulo de sangre que viaja desde las piernas u otras partes del cuerpo. Esta condición impide el flujo normal de sangre y reduce el oxígeno en el organismo.

Se produce, en la mayoría de casos, cuando existe trombosis venosa profunda, es decir, la formación de coágulos en las venas de las piernas. Factores como cirugías recientes, inmovilización prolongada, tratamientos hormonales, tabaquismo o trastornos de coagulación aumentan significativamente el riesgo de desarrollar esta peligrosa complicación médica.

Los síntomas pueden incluir dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos y, en situaciones graves, convulsiones o pérdida de conciencia. En el caso de la influencer fallecida, esta condición fue determinante en su muerte, lo que vuelve a poner en debate los riesgos asociados a procedimientos quirúrgicos recientes.