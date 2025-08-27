'América Hoy' regresa al aire en América TV: Janet Barboza y Valeria Piazza protagonizan TENSO momento en VIVO

27/08/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

'América Hoy' volvió a emitirse con normalidad pese a su supuesta cancelación, luego de la reciente controversia que involucró a Gisela Valcárcel y América Televisión. Tras su reaparición, las conductoras Janet Barboza y Valeria Piazza protagonizaron un tenso momento en plena transmisión en vivo.

América Hoy continúa en América Televisión

Este miércoles 27 de agosto, el set del magazine reapareció en la pantalla chica y seguidamente, aparecieron sus conductores, Janet Barboza, Valeria Piazza y Edson Dávila.

Rápidamente, trataron de explicar a los televidentes qué había pasado el día de ayer con relación al escándalo entre la dueña de GV Producciones y los directivos del canal. En primer lugar, la popular 'Rulitos' fue quien tomó la palabra asegurando que 'América Hoy' "es un programa que ha calado durante 6 años en el corazón de todos los peruanos".

Seguidamente, Edson señaló sentirse algo incómodo con toda la polémica de ayer luego de que Gisela denunciara que habría sido impedida de ingresar al canal: "Estoy un poco nervioso, quiero saludar a todas las cámaras. Igual quiero decir a toda esa gente mala vibra, no solo somos Ethel, Janet, Valeria y yo, somos un equipo de trabajo. Acá estamos felices".

Tensa escena entre Janet Barboza y Valeria Piazza

Valeria Piazza explicó que el productor de 'América Hoy', Armando Tafur, se ausentó en el programa en vivo y se quedaron con "Paco", el productor ejecutivo, momento en el que aprovecha para anunciar la tan esperada entrevista de Gisela en el programa, antes de todo este problema.

"Lo que pasó fue que Armando se fue a conversar y nos quedamos con Paco, es por eso que yo mando la nota y digo 'más adelante va estar Gisela, después de tres años con ustedes', pero...", señaló la modelo, hasta que fue interrumpida por Janet Barboza.

El semblante de la conductora del bloque de espectáculos cambió rápidamente al escuchar el mensaje de su compañera Janet, quien sostuvo tajantemente que Valeria se habría adelantado a la pauta al promocionar a la 'Señito', pese a que por interno estaban teniendo otras coordinaciones.

"Te adelantaste Valeria. Porque en pauta Valeria tenía que dar la bienvenida al programa y promocionar a Gisela, tú te emocionaste, te adelantaste. (...) Cuando Valeria se adelanta en esa venta, yo regreso y en ese instante 'Paco' nos dice que 'no vendamos Gisela, que Gisela no va'. Es en ese momento que nosotros, como conductores, empezamos a ver detrás de cámaras, había movimiento... el productor no estaba", señaló Barboza.

Valeria Piazza se defiende en vivo

Pero Valeria no se quedó con los brazos cruzados, pues bien, tomó la palabra para defenderse luego de lo señalado por Janet. Según detalló, ella dio el anuncio de que pronto tendrían en el set a Gisela porque momentos previos, Verónica Linares había dado la noticia.

"Pero tampoco es que vendí todo lo que iba a pasar... porque Verónica Linares, en el noticiero, había contado que venía Gisela. (...) Quiero dejar en claro Janet, (...) yo de emoción claro que dije 'regresa después de tres años", acotó la joven modelo.

De esta manera, Janet Barboza y Valeria Piazza protagonizaron un tenso momento en plena transmisión en vivo del programa 'América Hoy' en América Televisión, tras el conflicto del canal con Gisela.