Milett Figueroa confirma que terminó definitivamente con Marcelo Tinelli: ¿Cuándo y por qué se separaron?

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Milett Figueroa finalmente rompió su silencio y terminó con los rumores respecto a su relación con Marcelo Tinelli. La modelo confirmó que terminó definitivamente con el conductor argentino y, además, reveló detalles de su ruptura, como la fecha y los motivos por los cuales dieron por finalizada su relación después de un poco más de dos años.

Milett terminó definitivamente con Tinelli

La exconductora de 'América Hoy' fue abordada por periodistas de espectáculos cuando se dirigía a su local de votación y aprovechó el momento para reconocer que su romance con Marcelo había llegado a su fin hace algunas semanas. Según comentó, ellos terminaron a finales de marzo.

"Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy, estoy soltera", dijo Figueroa de forma tajante ante los rumores que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación.

Por otro lado, afirmó que la separación es definitiva y que está cansada de hablar del tema. "Estamos en abril, estoy soltera, así que espero que lo respeten porque estoy cansada. Espero que lo puedan respetar; se terminó la relación y estoy firme en mi decisión", explicó.

Finalmente, aseguró que nunca estuvo con Tinelli bajo un contrato, como se rumoreaba en programas argentinos. "Lo que están diciendo de que estoy con alguien por un contrato es mentira, no estaría ni estaré en mi vida. Ustedes saben cómo soy. Yo jamás estaría por contrato por nadie ", sentenció.

Los rumores que hubieron

Hace unos días, el primo de Marcelo Tinelli, conocido como El Tirri, fue consultado sobre el motivo por el que la modelo no estuvo en el cumpleaños del conductor, El Tirri fue contundente en su respuesta.

"Fue algo muy íntimo, todos los hijos y yo, que a veces me considero un hijo más. No hubo fiesta, hicimos una especie de confesionario, cada uno contó lo que venía haciendo, hasta Lolo contó su experiencia, me emocioné", dijo a las cámaras del programa LAM.

Ante la consulta sobre el motivo por el que Milett no estuvo en la celebración, no quiso ahondar en el tema, asegurando que lo importante era centrarse en quienes sí estuvieron presentes. "Milett no fue. (¿Por qué?) No sé. Yo me fui 45 días, llegué acá y me fui directo para el cumple. Pero no sé. Y no se tocó mucho el tema, no dio para hablar, fue más importante conectar los que estábamos", agregó.

Con esta confirmación, Milett Figueroa deja atrás los rumores y cierra una etapa importante de su vida sentimental. La modelo asegura estar firme en su decisión y enfocada en su bienestar personal, mientras pide respeto ante la exposición mediática y las especulaciones que surgieron en torno a su relación.