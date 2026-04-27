Marcelo Tinelli olvida a Milett Figueroa y oficializa a su nueva novia en redes sociales: "Primer día frío"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa terminaron su relación hace algunas semanas, después de varios meses de rumores. Ambos aseguraron que, tras la ruptura, estaban enfocados en sus proyectos personales; sin embargo, al poco tiempo, el presentador argentino fue vinculado sentimentalmente a una exmodelo y, recientemente, al parecer, hizo una oficialización mediante redes sociales.

Tinelli supera a Milett y oficializa a su nueva novia

El presentador de televisión utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar lo que parecía ser una actividad más de su vida diaria. Sin embargo, fue el texto lo que llamó poderosamente la atención de sus seguidores y de la prensa de espectáculos, ya que mencionó explícitamente que tiene muchas ganas de oficializar a su nueva novia, pero aún no puede hacerlo.

"Cociné un guiso de lentejas para el primer día frío del año para la mujer que no blanqueo por el reality, Rossana Almeyda ", escribió Marcelo Tinelli, generando mucho revuelo.

Recordemos que, desde hace unos días, Marcelo fue relacionado públicamente con Rossana, debido a que habrían estado compartiendo mucho tiempo juntos en las últimas semanas. Incluso, salieron a la luz fotos que probarían que la exmodelo argentina asistió al cumpleaños de uno de sus hijos y que tendría una muy buena relación con la familia Tinelli.

Sin embargo, es importante resaltar que, hasta el momento, no ha aparecido ninguna foto oficial de ambos y tampoco han confirmado que están saliendo románticamente, ya que Rossana no tiene como residencia principal Argentina, sino Miami, donde vive desde hace casi una década.

Así fue la ruptura de Milett y Tinelli

La exconductora de 'América Hoy' fue abordada por periodistas de espectáculos cuando se dirigía a su local de votación y aprovechó el momento para reconocer que su romance con Marcelo había llegado a su fin hace algunas semanas. Según comentó, ellos terminaron a finales de marzo.

"Yo he tomado la decisión de terminar mi relación a finales de marzo, así que ya no estoy, estoy soltera", dijo Figueroa de forma tajante ante los rumores que se difundieron en redes sociales y medios de comunicación.

Por otro lado, afirmó que la separación es definitiva y que está cansada de hablar del tema. "Estamos en abril, estoy soltera, así que espero que lo respeten porque estoy cansada. Espero que lo puedan respetar; se terminó la relación y estoy firme en mi decisión", explicó.

Con esta confirmación, Milett Figueroa deja atrás los rumores y cierra una etapa importante de su vida sentimental. La modelo asegura estar firme en su decisión y enfocada en su bienestar personal, mientras pide respeto ante la exposición mediática y las especulaciones que surgieron en torno a su relación.