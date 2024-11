¿Amor a la vista? Gabriela Serpa en 'COQUETEOS' con youtuber 'Curwen': "Ha despertado algo en mí"

La actriz cómica, Gabriela Serpa, ha puesto la mirada en un popular creador de contenidos. Víctor Caballero, conocido en las plataformas de streaming como 'Curwen', parece ser el "hombre perfecto" para la carismática modelo. Ambos interactuaron en una entrevista, desencadenando un evidente 'coqueteo' que emocionó a la audiencia.

Recientemente, la Serpa participó del podcast 'Todo good', en donde estuvo cara a cara con el controvertido influencer. Durante la interacción, ambos se mostraron en suma complicidad, debido a que Víctor, anteriormente, confesó que ella era "su crush".

Entre cánticos y cierto flirteo, ambos empezaron a revelar su sentir respecto al otro. Por ello, 'Gaby', con la naturalidad que la caracteriza, reveló que sintió una vibra muy distinta, sintiéndose totalmente cómoda de compartir el espacio con el youtuber.

"Lo he visto a Curven, ha despertado algo en mí, un sentimiento. Me dice que es soltero. No sé, podríamos salir o conversar, o ir a cenar, de repente", dijo en presencia de Caballero, a lo que él respondió con absoluta firmeza que estaría dispuesto a ello. No obstante, la Serpa bromeó, indicando que quizá "está floreando".