Sergio George le responde a Gabriela Herrera por llamarlo 'patán': "Oye tiktokera, ¿Cantas?"

Sergio George decidió responderle a Gabriela Herrera luego de las polémicas declaraciones que dio la influencer. Además, el productor musical cuestionó los dotes artísticos de la rubia.

Como se recuerda, la recién lanzada como cantante, Gabriela Herrera, no fue ajena a la polémica que ha dividido al mundo musical. Por ello, indicó que Farik Grippa cuenta con todo su respaldo como colega.

"Le doy todo mi apoyo a Farik porque es un cantante que ha sido perjudicado. En realidad, lo que le pasa a él lo dije en su momento sobre el tema de los contratos que no firmé, y el tiempo me ha dado la razón", declaró para El Popular.

Asimismo, indicó que un productor musical tiene el deber de apoyar al artista y no destruir su carrera.

"Ahora me doy cuenta de muchas cosas. Tu productor te tiene que apoyar, no destruirte; tiene que ayudarte a surgir, no te tiene que matar o dar algo negativo [...] Yo me he reunido varias veces con él, en la productora, y desde allí ya estaba mintiendo", agregó.