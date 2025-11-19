Sporting Cristal cerró el Clausura con triunfo en Piura: Celestes quedaron listos para disputar los playoffs

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

El Torneo Clausura 2025 es historia pasada para Sporting Cristal, luego de disputar su último partido ante Atlético Grau en Piura. Con un 2 a 1 sobre los 'heroicos', completó todos su encuentros y ahora solo espera por conocer su rival en las semifinales de los playoffs para la Copa Libertadores del año siguiente.

Autuori mandó un equipo alterno

Para este compromiso, el estratega brasileño del cuadro rimense optó por un 11 novedoso, en el que no incluyó a ningún titular habitual. Le dio la oportunidad a jugadores de la cantera y elementos que habían tenido pocos minutos desde su llegada, como Jhilmar Lora, Renato Solís y Cristian Benavente.

Este último terminó siendo determinante para la apertura del marcador de los celestes al minuto 36, gracias a una acción ofensiva en la que le ganó la posición a un defensor rival y definió entre las piernas del golero Patricio Álvarez. Este fue el primer tanto del 'chaval' con la camiseta de Cristal desde su arribo a La Florida.

Los 'cerveceros' lograron mantener la ventaja hasta el fin de la primera parte y en el complemento logró ampliar la ventaja con un golazo de otro partido. Diego Otoya encontró un rechazo al 53' fuera del área y en primera ejecutó una volea que agarró mal parado al 'pato', dejándolo sin reacción.

Sin embargo, la ventaja no duraría mucho y al 67' Grau consiguió el descuento por un autogol de Carlos Salgado cuando intentó despejar una pelota. Al 84' Nery Bandiera pudo darle la igualdad a los piuranos tras convertir dentro del área, sin embargo, a instancias del VAR se anuló por fuera de juego.

Cristal espera por su rival en los playoffs

Los pupilos de Paulo Autuori acabaron la Liga1 en el cuarto lugar con 63 puntos, lejos del objetivo que era ser campeones nacionales. No obstante, el formato de la competición les permitirá disputar una post temporada, en la que podría acabar siendo Perú 2 en la próxima Copa Libertadores.

Deberá esperar por la culminación de la última fecha, en la que Alianza Lima y Cusco FC se disputan el segundo cupo. Su rival en las semifinales saldrá del que acabe en el tercer lugar de la tabla acumulada, que por ahora son los 'íntimos'.

