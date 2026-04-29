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La blanquiazul al Vaticano

Papa León XIV recibe camiseta de Alianza Lima de la mano de César Cueto durante visita al Vaticano

El ídolo íntimo viajó hasta Roma para poder obsequiar una camiseta personalizada del club al Sumo Pontífice, reforzando el vínculo del papa con el club de La Victoria.

El embajador leyenda de la 'Blanquiazul' obsequió camiseta personalizada al Sant
El embajador leyenda de la 'Blanquiazul' obsequió camiseta personalizada al Sant (Composición Exitosa)

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Virales / Actualizado al 29/04/2026

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El fútbol peruano vivió un momento especial con la visita de César Cueto, el legendario "Poeta de la Zurda", al Vaticano. El ídolo de Alianza Lima viajó hasta Roma para entregar personalmente la camiseta titular 2026 del club al papa León XIV, quien mantiene un vínculo afectivo con el equipo blanquiazul.

El encuentro fue descrito por Cueto como un honor y un orgullo, destacando que el papa no solo es peruano, sino también "blanquiazul".

El orgullo íntimo

La camiseta entregada fue personalizada y representa un gesto de la institución de La Victoria hacia el líder de la Iglesia Católica. El acto no solo buscó bendecir la camiseta, sino también reafirmar el orgullo de que el papa comparta los colores íntimos, símbolo de identidad popular en el deporte local.

"Es un orgullo que el Papa sea no solo peruano, sino también blanquiazul. Es un honor también para mí estar en El Vaticano, haciéndole entrega de este gran detalle por parte de la institución, el equipo más grande del Perú: Alianza Lima", señaló Cueto.

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La relación del papa con Alianza Lima

Aunque el pontífice, cuyo nombre secular es Robert Prevost Martínez, ha preferido mantener discreción sobre sus preferencias futbolísticas, diversos testimonios aseguran que es simpatizante auténtico de Alianza Lima.

Su vínculo con el club se fortaleció durante su labor pastoral en Chiclayo y se consolidó con gestos simbólicos: en el pasado recibió camisetas enviadas por la institución y hasta devolvió una elástica firmada como muestra de cercanía.

El periodista Renzo Gómez Vega, autor del libro El Papa Peruano, sostiene que León XIV se identificó con la tragedia del accidente del Fokker en 1987, que marcó profundamente la historia del club. Esa conexión emocional habría cimentado su simpatía por el equipo íntimo, considerado "el equipo del pueblo".

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Testimonios de personas cercanas al Sumo Pontífice dan fe de su simpatía por Alianza Lima.
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Una tradición que se repite

No es la primera vez que un representante de Alianza Lima entrega una camiseta al papa. En años anteriores, el exportero George Forsyth también le hizo llegar una blanquiazul. Cada gesto refuerza la idea de que la institución mantiene un lazo especial con el Sumo Pontífice, convirtiendo al club en protagonista de un capítulo singular en la relación entre fútbol y fe.

Para los hinchas de Alianza Lima, saber que el papa comparte los colores íntimos es motivo de alegría y reafirma el carácter popular del club. En un año cargado de expectativas deportivas y con la posible visita del pontífice al Perú a finales de año, este gesto se convierte en una anécdota que quedará grabada en la memoria de los blanquiazules.

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