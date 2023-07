Bruno Pinasco se niega a emplear el 'lenguaje inclusivo': "Trato de usar el idioma de forma correcta"

El reconocido presentador de televisión Bruno Pinasco se refirió al llamado 'lenguaje inclusivo', el cual es usado por varios miembros de la comunidad LGBT para rechazar los 'estereotipos de genero'. Según dijo, prefiere usar el idioma de forma correcta, esto después que Ricardo Moran usara el "nosotres" en un discurso el día de la Marcha del orgullo.

El popular conductor de "Cinescape" fue interrogado por los reporteros de "Amor y fuego" y dijo que ha sido criado de forma tradicional y por lo tanto, prefiere darle un uso correcto al idioma español.

Esta respuesta le dio después que Ricardo Moran, quien asistió a la Marcha del Orgullo, dio un discurso en el que incluyó la frase "Hoy día al desfilar todos 'nosotres' le hemos dado esperanza a muchísimas personas", dando así a entender que apoya el lenguaje inclusivo.

Finalmente, Bruno Pinasco mencionó que no está dispuesto a usar dicho lenguaje, pero si respeta a las personas que lo hacen.

"Si hay alguien que se siente cómodo diciendo 'elles' o 'bienvenides', chévere, pero yo no me siento cómodo porque no sé, soy educado de otra manera... y siempre he respetado, mi madre es española, con eso te digo todo", concluyó.