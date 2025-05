Bryan Torres reaparece como cantante cristiano tras infidelidades a Samahara Lobatón: "Es mi destino"

Bryan Torres vuelve a sorprender a sus seguidores y esta vez tras reaparecer cantando y animando en un evento cristiano, lo que para muchos sería una señal de que decidió cambiar su vida y alejarse de los escándalos de infidelidades a su pareja, Samahara Lobatón.

Como se recuerda, Bryan Torres se ha visto en el 'ojo de la tormenta' hace unos meses cuando el programa de Magaly Medina reveló pruebas como chats candentes y audios, de que el artista había 'sacado los pies del plato' y faltado a su relación con la hija de Melissa Klug con distintas señoritas que no eran del espectáculo. A pesar del escándalo mediático, Samahara decidió seguir con su relación.

En el marco de los cuestionamientos y puesto a duda su amor hacia Samahara, Bryan Torres volvió a ser captado, pero esta vez, por la cámara de una usuaria en una fiesta religiosa. El cantante se encontraba junto a otro artista alabando a Cristo con una canción moderna, pero inspirada en Dios.

"Es mi destino", entonaba Bryan levantando el puño hacia el cielo y mostrando gran entusiasmo sobre el escenario. La escena fue compartida por el portal de 'Instarándula' y muchos no tardaron en comparar el accionar de la pareja de Samahara con el de Christian Cueva cuando este trató de recuperar el amor de Pamela López tras salir a la luz su 'affaire' con Pamela Franco.

No todo quedó ahí, ya que el video difundido en redes sociales también muestra que detrás del evento religioso se encontraba Samahara, acompañando al cantante al concierto junto a sus pequeños, ya que en reiteradas ocasiones aseguró que sigue confiando en él, a pesar de las polémicas por sus presuntas infidelidades, una de ellas que se habría dado entre septiembre y octubre del 2024, cuando la hija de la 'Blanca de Chucuito' estaba embarazada.

Bryan Torres captado como cantante cristiano.

En marzo, Samahara Lobatón negó tajantemente ser "la guachimana" de su actual pareja y padre de su segunda hija, Bryan Torres, pese a que ha sido vista acompañándolo en todos sus shows. Esto ocurrió luego de la difusión de una serie de chats en los que, presuntamente, el salsero le sería infiel con otras mujeres.

"No estoy como guachimana, estoy acompañado a Bryan a sus eventos, siempre lo he hecho nunca me han grabado", dijo en un primer momento.